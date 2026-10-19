Turismo entrega calles renovadas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo

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Ciudad Colonial SD.- Como parte del Plan de Rehabilitación de Calles Priorizadas en Ciudad Colonial Santo Domingo, el ministro de Turismo, David Collado, entregó este lunes las renovadas calles Colón y tramos Sur y norte de la Hostos, con lo que termina las intervenciones de vías.
El ministro Collado dijo que las obras que se entregan este lunes forman parte de una intervención integral. Misma orientada a la mejora de la infraestructura urbana, la movilidad peatonal y vehicular, así como la recuperación patrimonial del entorno.
La intervención, con un costo de 61.5 millones de pesos, incluye la calle Colón en el tramo Vicente Celestino Duarte-Fuerte del Angulo. También, la calle Hostos norte en el tramo entre las calles Padre Billini y Arzobispo Meriño, y la calle Hostos sur, entre las calles Billini y José Gabriel García.
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Asimismo, reiteró que la etapa final de las intervenciones concluirá en diciembre. Para entonces, no habrá calles cerradas por los proyectos pendientes de la segunda etapa del programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Collado destacó las inversiones millonarias realizadas con fondos del Ministerio de Turismo (Mitur) en obras emblemáticas, entre ellas la restauración de monumentos, iglesias y museos.
También resaltó el programa de reparación de más de cien viviendas y pintura de fachadas en sectores cercanos a la zona.
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