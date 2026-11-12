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El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el respaldo de los sectores empresariales no se obtiene por privilegios, sino mediante trabajo, disciplina, dedicación y resultados. El funcionario también recordó las dificultades económicas que enfrentó durante su trayectoria como emprendedor.

El ministro de Turismo, David Collado, defendió su trayectoria empresarial y aseguró que el apoyo de importantes sectores económicos es fruto del esfuerzo y los resultados, no de privilegios.

Ministro David Collado.

El respaldo empresarial se construye con trabajo

Collado respondió a quienes atribuyen su crecimiento profesional y sus iniciativas al respaldo empresarial. En ese sentido, sostuvo que las relaciones de confianza con el sector productivo se construyen a través del trabajo constante y la responsabilidad.

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«Las relaciones de confianza con el sector productivo se construyen a través del trabajo constante y la responsabilidad».



Dificultades y aprendizajes del emprendimiento

Dificultades económicas en su camino como emprendedor

El funcionario también reveló que su camino como emprendedor estuvo marcado por dificultades económicas y fracasos. Incluso, recordó momentos en los que no disponía de recursos suficientes para cumplir con el pago de la nómina de sus empleados.

David Collado recuerda dificultades de su trayectoria empresarial

Durante sus declaraciones, Collado destacó que emprender implica asumir desafíos, enfrentar obstáculos y aprender de las experiencias difíciles.

El ministro defendió el valor de la disciplina y la perseverancia como elementos fundamentales para alcanzar resultados en el ámbito empresarial.

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La décima edición de la feria

La feria reunió a emprendedores y representantes empresariales

Sus declaraciones se produjeron durante la inauguración de la décima edición de la Feria de Emprendedores, una iniciativa orientada a impulsar nuevos talentos y generar oportunidades de desarrollo económico.

Feria de Emprendedores reconoce a empresarios dominicanos

La actividad contó con la presencia de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, y reunió a representantes del sector empresarial y emprendedor.

Distinciones por aportes al sector productivo

Reconocimientos a Corripio Estrada y Grullón

Durante el evento fueron reconocidos los empresarios José Luis Corripio Estrada y Manuel Alejandro Grullón, por sus aportes al desarrollo del sector productivo nacional.

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La Feria de Emprendedores busca promover iniciativas empresariales, fomentar la innovación y brindar oportunidades a quienes desean desarrollar sus propios negocios.