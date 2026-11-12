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El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el respaldo de los sectores empresariales no se obtiene por privilegios, sino mediante trabajo, disciplina, dedicación y resultados. El funcionario también recordó las dificultades económicas que enfrentó durante su trayectoria como emprendedor.
El ministro de Turismo, David Collado, defendió su trayectoria empresarial y aseguró que el apoyo de importantes sectores económicos es fruto del esfuerzo y los resultados, no de privilegios.
El respaldo empresarial se construye con trabajo
Collado respondió a quienes atribuyen su crecimiento profesional y sus iniciativas al respaldo empresarial. En ese sentido, sostuvo que las relaciones de confianza con el sector productivo se construyen a través del trabajo constante y la responsabilidad.
«Las relaciones de confianza con el sector productivo se construyen a través del trabajo constante y la responsabilidad».
Dificultades y aprendizajes del emprendimiento
Dificultades económicas en su camino como emprendedor
El funcionario también reveló que su camino como emprendedor estuvo marcado por dificultades económicas y fracasos. Incluso, recordó momentos en los que no disponía de recursos suficientes para cumplir con el pago de la nómina de sus empleados.
David Collado recuerda dificultades de su trayectoria empresarial
Durante sus declaraciones, Collado destacó que emprender implica asumir desafíos, enfrentar obstáculos y aprender de las experiencias difíciles.
El ministro defendió el valor de la disciplina y la perseverancia como elementos fundamentales para alcanzar resultados en el ámbito empresarial.
La décima edición de la feria
La feria reunió a emprendedores y representantes empresariales
Sus declaraciones se produjeron durante la inauguración de la décima edición de la Feria de Emprendedores, una iniciativa orientada a impulsar nuevos talentos y generar oportunidades de desarrollo económico.
Feria de Emprendedores reconoce a empresarios dominicanos
La actividad contó con la presencia de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, y reunió a representantes del sector empresarial y emprendedor.
Distinciones por aportes al sector productivo
Reconocimientos a Corripio Estrada y Grullón
Durante el evento fueron reconocidos los empresarios José Luis Corripio Estrada y Manuel Alejandro Grullón, por sus aportes al desarrollo del sector productivo nacional.
La Feria de Emprendedores busca promover iniciativas empresariales, fomentar la innovación y brindar oportunidades a quienes desean desarrollar sus propios negocios.
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