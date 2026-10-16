Gobierno destaca entrega de 4 millones de almuerzos por Día de la Alimentación

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Unos cuatro millones de almuerzos gratuitos se sirven cada mes en República Dominicana a través de los comedores comunitarios y las cocinas móviles de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac).
La cifra fue ofrecida este viernes por el director de la entidad, Edgar Augusto Féliz Arbona, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre.
Féliz Arbona explicó que la institución cuenta con 163 comedores comunitarios distribuidos en puntos estratégicos del país. Indicó que la demanda de almuerzos continúa en aumento, debido a la cantidad de personas que acuden a estos establecimientos para recibir alimentos gratuitos.
El funcionario destacó que la red pasó de 36 comedores a 163 durante la actual gestión. Además, informó que la institución trabaja para abrir nuevos establecimientos en los próximos meses.
“Celebramos esta fecha tan importante con un hito histórico, 4 millones de platos de comida caliente servidos cada mes a la población que más lo necesita”, expresó el director de Dasac.
Agregó que algunos comedores reciben diariamente a más personas de las que pueden atender. Según explicó, la institución busca ampliar su cobertura para responder a las necesidades de alimentación de las familias de menores ingresos.
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Dasac distribuye 500,000 kits de alimentos crudos
Además de los almuerzos preparados, Dasac distribuye cada mes 500,000 kits de alimentos crudos, con un peso de 20 libras por paquete. Estas entregas se realizan mediante operativos en barrios, provincias y comunidades del territorio nacional.
La institución también cuenta con el apoyo de iglesias, clubes, juntas de vecinos, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, que reciben alimentos para distribuirlos entre las familias de las comunidades donde trabajan.
Otro de los programas es “La Familia Dasac”, dirigido a hogares seleccionados a partir de los levantamientos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). Las familias incluidas en esta iniciativa reciben entre cuatro y seis raciones de alimentos crudos cada mes.
Féliz Arbona explicó que los equipos de la entidad realizan jornadas casa por casa para entregar los productos a los hogares beneficiarios. Con estas acciones, buscan ayudar a las familias a cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
“Trabajamos para que cada dominicano tenga la posibilidad de llevar alimentos a su hogar y poner cada día un plato de comida sobre su mesa. Esa es la razón de ser de nuestra institución y el compromiso que asumimos con las familias más vulnerables”, manifestó.
Gobierno mantiene programas de asistencia alimentaria
El director de Dasac atribuyó la expansión de los comedores y la distribución de alimentos al respaldo del presidente Luis Abinader. Sostuvo que ese apoyo ha permitido ampliar los servicios dirigidos a las familias que necesitan asistencia.
“El presidente Luis Abinader Corona se mantiene pendiente de los programas de asistencia alimentaria que desarrollamos desde las distintas instituciones. En nuestro caso, nos ha brindado todo el apoyo necesario para que cada vez más familias tengan asegurado el acceso a sus alimentos”, afirmó.
El funcionario también señaló que estos programas forman parte de los esfuerzos del país para combatir el hambre, en un contexto en el que República Dominicana ha sido reconocida por sus avances en esta materia en informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El Día Mundial de la Alimentación se celebra cada 16 de octubre bajo la coordinación de la FAO. La fecha busca promover medidas para combatir el hambre y facilitar el acceso a alimentos adecuados para la población.
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