DASAC despliega asistencia alimentaria en provincias afectadas por lluvias

Santo Domingo, RD.-La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) mantiene activos sus operativos de asistencia directa a las familias afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en distintas provincias del país, con el objetivo de garantizar su alimentación y responder a las necesidades más urgentes.

Por disposición del director general, Edgar Augusto Féliz Arbona, la institución ha desplegado acciones de asistencia mediante la distribución de raciones alimenticias cocidas y crudas a través de los comedores comunitarios, las cocinas móviles y operativos casa por casa, además de la entrega de otros insumos en provincias como La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Distrito Nacional, entre otras demarcaciones impactadas por las lluvias.

Intervenciones con los organismos de socorro

Féliz Arbona informó que DASAC se mantiene en sesión permanente, dando seguimiento a la evolución de las condiciones climáticas y coordinando sus intervenciones con los organismos de socorro, las gobernaciones provinciales y las alcaldías, a fin de identificar y atender oportunamente a las familias afectadas.