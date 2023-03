Dantés dice presidente Abinader debe ir preso si se habla de aportes ilícitos a campaña

SANTO DOMINGO, RD. – El secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD,) José Dantés Díaz, advirtió este martes que si el Ministerio Público pretende hablar de financiamiento ilícito a la campaña política, tendrá la responsabilidad de apresar y someter a la justicia al presidente Luis Abinader, por los 400 millones de pesos que el abogado Ángel Lockward presuntamente aportó a su proyecto político y las donaciones que habría recibido por parte de personas ligadas al narcotráfico y lavado de activos.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, el miembro del Comité Político del partido morado fue enfático en señalar que si el dinero de Ángel Lockward no es lícito, como afirma la Fiscalía del Distrito Nacional, el actual mandatario debe estar preso en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ya que el destacado jurista ha dicho en reiteradas ocasiones que le entregó más de 400 millones de pesos.

“El Partido Revolucionario Moderno está muy equivocado si piensa que podrá amedrentar y sacar de las calles al PLD…si en el expediente acusatorio pretenden sacar el tema del financiamiento ilícito de campaña, entonces se deberá hablar de los 400 millones de pesos que Ángel Lockward dice que le entregó al presidente Luis Abinader para la campaña del 2020”, advirtió.

Otros aportes ilícitos a presidente Abinader

Asimismo, sostuvo que el principal financista de la campaña del PRM en la ciudad de Santiago, Miguel Gutiérrez, está preso en Estados Unidos por narcotráfico.

De igual manera, explica que cuando se evalúa el reporte financiero en la relatoría fáctica del Ministerio Público, lo que a su juicio no es palabra de Dios sino una tesis que debe ser demostrada en los tribuales, el documento señala que el supuesto dinero que recibió Gonzalo Castillo no se reportó a la Junta Central Electoral (JCE).

Sin embargo, se preguntó dónde está en el informe del PRM los 400 millones de pesos que Lockward dice haberle entregado al actual presidente Luis Abinader.

“Si por esos delitos van a detener a Gonzalo Castillo, entonces deben ir al Palacio Nacional a detener al presidente de la República”, recalcó. Además, señaló que en el expediente acusatorio se mencionan cuatro recaudaciones sin nombres de las personas que presuntamente las hicieron.

“La primera corresponde a una actividad que se hizo el 17 de junio en La Vega, y se recaudaron 38 millones de pesos, pero no dicen quién fue. Ahora bien, ¿quiénes son los dirigentes de La Vega cercanos al Presidente de la República? Miki López, acusado de lavado de lavado de activos y narcotráfico. Tiene un caso pendiente en la Suprema Corte de Justicia”, adujo.

Indicó que otra de las actividades que están reportadas, por 42 millones 450 mil pesos, es una que se realizó en Santiago de los Caballeros. ¿Quién fue el principal financista en Santiago, dicho por él? Miguel Gutiérrez, quien está preso en Estados Unidos por narcotráfico”, subrayó.

PRM superó a los demás partidos

En este sentido, afirmó que si hubo una organización que se benefició con dinero del bajo mundo y del narcotráfico, fue el Partido Revolucionario Moderno y no el PLD, como se ha querido vender.

Por tanto, fue enfático en señalar que “si vamos a hablar de financiamiento ilícito de campaña, el presidente Abinader debe estar sentado también junto con los detenidos al día de hoy”, situación que no se ha dado porque, a juicio de Dantés, la actual gestión del ministerio público es selectiva y no objetiva.

El dirigente peledeísta consideró que los arrestos de Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta se motorizó a raíz de una audiencia que hubo en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), donde el abogado Ángel Lockward procuraba anular el informe de la Contraloría General de la República que daba cuenta del supuesto proceso de pago por expropiación del Ministerio de Hacienda.

“Él ha disputado ese informe desde el primer momento, que es el que sirve de sustento al Ministerio Público para este caso. en esa audiencia el Ministerio Público planteó una serie de incidentes que les fueron rechazados por el TSA. Entonces, se reserva el fallo y otorga un plazo de 10 días, para que las partes amplíen sus conclusiones y manden sus escritos. Ante esa situación, un Ministerio Público que ve que el Tribunal no les está comprando lo que ellos les quieren vender, sino que va a anular ese informe de la Cámara de Cuentas y, por vía de consecuencia, si lo anula, no hay caso, el sábado se despacha apresando a estos tres dirigentes, incluyendo al excandidato presidencial Gonzalo Castillo, a quien nunca lo habían citado en más de 2 años”, planteó.

Debieron interrogar antes de apresar

Indicó que las actuaciones del Ministerio Público están sustentadas en las declaraciones de una persona que llegó a un acuerdo con el órgano acusatorio, por lo que dijo que será la palabra del funcionario con la del informante.

Por consiguiente, consideró que lo menos que debió hacer el Ministerio Público fue agotar un proceso de interrogatorios y entrevistas para contrastar las dos versiones. “Pero no, como estamos ya acostumbrados, hacen un show en medio de la noche”, expresó.

Lamenta disturbios

Dantés lamentó los incidentes ocurridos este lunes entre simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y agentes de seguridad del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde los 19 apresados por el Ministerio Público mediante la Operación Calamar, se encuentran a la espera de que un juez le conozca solicitud de medida, tras ser apresados la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Sin embargo, indicó que los disturbios se deben a que hay una indignación colectiva dentro de la base y la militancia del principal partido de oposición, por entender que la forma en que se hizo el arresto de Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y otros 17 imputados en la denominada Operación Calamar, no es más que un atropello por parte del Ministerio Público.

“Luego de la rueda de prensa de ayer, un grupo de diputados fueron hasta el Palacio de Justicia y atrás les siguió un nutrido grupo de nuestra militancia, los diputados simplemente querían ver a los detenidos, cuando llegan a la puerta se arma una interacción entre los diputados y los miembros de la seguridad, pero atrás hay un grupo de gente vociferando una consigna de manera pacífica. Creo que nos ánimos se caldearon y degeneraron en un hecho de violencia iniciado con el izamiento de una bomba lacrimógena”, relató.

No obstante, aclaró que el PLD no está de acuerdo con la alteración del orden público, sino más bien con las protestas pacíficas como derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos.