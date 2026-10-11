Danilo: Gobierno no ha hecho nada para proteger productores agropecuarios

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, calificó las comparaciones promovidas por el Presidente Abinader como “polémicas de niños” y expresó que espera que la actual administración complete sus ocho años para contrastar sus resultados con los de los gobiernos de su partido.

“Cuando vayamos a debatir, yo quiero debatir así, provincia por provincia”, manifestó.

El expresidente planteó, examinar las realizaciones gubernamentales frente al volumen de recursos recibidos y los préstamos contratados por la actual gestión, rechazando así las afirmaciones de que la actual gestión ha realizado más obras en seis años que el PLD en veinte.

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Medina pronunció sus palabras durante la asamblea de militantes, dirigentes y simpatizantes del PLD en Jarabacoa, convocada en el Polideportivo Andrés Dilonex, en el barrio Balaguer, como parte de la agenda de fortalecimiento de la organización y de incorporación de nuevos miembros en la provincia de La Vega.

“No pueden comparar su obra de gobierno con la del Partido de la Liberación Dominicana. Solo en construcción de escuelas superamos este gobierno”, afirmó el dirigente peledeísta.

Citó como ejemplo la construcción en La Vega de 61 escuelas, dos politécnicos, cinco estancias infantiles y 13 centros de atención a la primera infancia durante las gestiones peledeístas.

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El expresidente planteó, además, examinar las realizaciones gubernamentales frente al volumen de recursos recibidos y los préstamos contratados por la actual gestión.

Medina cuestionó que el Gobierno presente obras municipales y trabajos de mantenimiento como grandes ejecutorias. Sostuvo que las autoridades inauguran aceras y contenes, pintan canchas y remozan centros de salud construidos durante las administraciones del PLD, atribuyéndose esas realizaciones.

Decreto populista y demagógico

Al salir de la asamblea, consultado por los medios sobre la derogación del decreto que establecía medidas de protección al arroz dominicano, afirmó que el Gobierno conocía el calendario de apertura comercial del DR-CAFTA y no adoptó oportunamente las acciones necesarias para preparar a los productores nacionales.

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Calificó la disposición emitida en diciembre de 2024 como populista y demagógica, y sostuvo que contravenía el tratado.

Explicó que durante su gobierno se promovió el mejoramiento genético de las variedades de arroz para elevar la productividad, con resultados que, según indicó, permitieron aumentar el rendimiento de aproximadamente 4,100 a 5,100 kilogramos por hectárea.

El exmandatario recordó que propuso a Estados Unidos una extensión de diez años, hasta 2035, para que el sector arrocero dominicano dispusiera de más tiempo para prepararse.

Afirmó que conversó sobre esa propuesta con el Presidente Donald Trump durante su primer mandato y lamentó que la gestión que le sucedió no diera continuidad a esos esfuerzos.

Asamblea Provincial en Jarabacoa

Con el multiuso Andrés Dilonex abarrotado tanto en el tabloncillo, como en las graderías se desarrolló la asamblea del PLD en la provincia La Vega encabezada por el Expresidente Danilo Medina, Presidente del PLD , junto a Johnny Pujols, Secretario General y una Línea principal de dirigentes locales integrada Bolívar Marte, presidente provincial, Andrés Faña, Presidente del PLD en Jarabacoa, Nelson Sánchez, Enlace Provincial, el alcalde Joselito Abreu, el ex diputado Edwin Mejía, Thelma Eusebio, del Comité Político, Alba Iris Rodríguez, Vicealcaldesa, los dirigentes Hidalgo Díaz, Freddy Paulino, Juan Caraballo, Rafael Torres , Janet Martínez y el alcalde de Manabao, Anyolino Fernández

Unos tres mil nuevos miembros fueron juramentados en el PLD en un segmento del acto conducido por el Presidente Danilo Medina, ante quien los nuevos miembros se comprometieron a trabajar por el triunfo del PLD en las próximas elecciones.

La vicealcaldesa Alba Iris Rodríguez, con una oración, bendijo la asamblea, seguido de las palabras de bienvenida a cargo de Andrés Faña, Presidente del PLD en Jarabacoa, seguido de las palabras del alcalde Joselito Abreu, quien destacó el posicionamiento del PLD en Jarabacoa, apuntado que está en el primer lugar en la simpatía de la población.

Lo propio destacó Edwin Mejía, quien resaltó el fortalecimiento del PLD en el municipio en cuyo lugar se han multiplicado los Comités de Base y Comités Intermedios y asegura un triunfo contundente en los próximos comicios.

Como en todas las asambleas una nutrida representación del Comité Político estuvo presente en la actividad cargada de alergia, entusiasmo y orden, integrada por los vicepresidentes, Temístocles Montás. Zoraima Cuello e Yvan Lorenzo, completada con Lidio Cadet, Rubén Bichara, Mayobanex Escoto, Alejandrina German, Miriam Cabral, Radhamés Camacho, Lucia (Yomaira) Medina, Karen Ricardo, Simón Lizardo, Robert De la Cruz, Carlos Pared Pérez, Margarita Pimentel, Aura Toribio, Sonia Mateo, Rubén Bichara, Elias Cornelio, Domingo Jiménez, Alejandro Montás, Walter Musa, Najib Chahede y Héctor Olivo, quien hizo la maestría de ceremonia de la actividad-

Los nuevos miembros se hicieron sentir exhibiendo su carnet que los acredita miembros del PLD entregados como parte del proceso de carnetización que realiza el PLD a la par con la integración de nuevos miembros en el proceso de implementación de la nueva línea Organizativa y Electoral (LOE).