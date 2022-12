Dan inicio al operativo «Navidad conciencia por la vida 2022” en María Trinidad Sánchez

Autoridades de la provincia María Trinidad Sánchez, dan inicio al operativo «Navidad conciencia por la vida 2022» para garantizar que este asueto sea seguro y sin fallecidos en esta provincia.

La gobernadora Gregoria Correa, dijo que por disposición del Presidente de la República Luís Abinader, se da inicio a este operativo con todas las instituciones del estado para garantizar que la población se sienta segura, confiada y mantener la paz en familia en esta epoca del año y que todo el que visite esta zona se sienta seguro.

Mientras que el director de la Defensa Civil en esta Provincia Franklin Difo, dijo que mas de 200 voluntarios estarán en 26 puesto cubriendo todo todo el territorio de la Provincia junto a las autoridades policiales y así prevenir y atender cuál quier emergencia que se presente.

Correa y Difo, llamaron a la conciencia de los ciudadanos para que al manejar un vehículo no tomen y si lo hacen no manejen para que no lleven luto a su familia en esta epoca de Navidad.

Por: Rafael Salazar