Dahury desapareció en el transcurso del huracán Fiona

El pasado lunes 19, la familia Alcántara no solo tuvo que enfrentar los efectos del transcurso del huracán Fiona; pero también los invadió la angustia de no saber el paradero de su pariente Dahury Alcántara quien, a pesar de la amenaza atmosférica, salió de su casa y aún no regresa.

De acuerdo con los datos suministrados por sus hermanos, Dahury abandonó la vivienda ubicada en la calle Guayacanes, en el sector el Claret del Distrito Nacional, alrededor de las 2:30 de la madrugada.

Edward, uno de sus hermanos, no recibió ninguna notificación. Se percató momentos después de que Dahury dejó tanto el celular como la cartera en la casa.

Dahury tiene 39 años y es padre de tres niños. Se le vio por última vez vistiendo una polo-shirt naranja y pantalones color gris.

Los familiares proporcionaron los números de contacto 809-722-0273 y 849-341-2487 para todas aquellas personas que puedan colaborar con algún dato que ayude a dar con el paradero de Dahury Alcántara.