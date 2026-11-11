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Santo Domingo.– La exviceministra de la Presidencia, Zoraima Cuello, participará los días 12 y 13 de noviembre en el Congreso Internacional «Reimaginando el Aula: Educación en la Era de la Inteligencia Artificial», que se celebrará en Costa Rica, donde promoverá alianzas para fortalecer la formación docente en República Dominicana.

Durante el encuentro, Cuello ofrecerá la conferencia magistral «IA con propósito: educar para un futuro más humano», en la que expondrá las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para mejorar la calidad educativa, personalizar los aprendizajes y fortalecer las capacidades de los docentes.

La actividad es organizada por la Red de Inteligencia Artificial Latinoamericana (RIAL), con la Universidad Fidélitas como institución anfitriona.

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Además de su participación como conferencista, Cuello tiene previsto impulsar acuerdos de cooperación mediante la Academia Internacional de Innovación y Tecnología (AIITEC), con el propósito de facilitar programas de actualización docente, intercambio de experiencias y proyectos de innovación pedagógica.

Inteligencia artificial como herramienta para mejorar la educación

Cuello destacó que la incorporación de inteligencia artificial en el sistema educativo representa una oportunidad para transformar las metodologías de enseñanza, siempre que esté acompañada de una adecuada preparación de los maestros.

«La inteligencia artificial nos ofrece una oportunidad extraordinaria para transformar la educación. Podemos desarrollar estrategias de enseñanza más personalizadas, identificar a tiempo las dificultades de aprendizaje y ofrecer nuevas experiencias educativas», expresó.

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Sin embargo, advirtió que aprovechar estas herramientas requiere invertir en la capacitación y el acompañamiento de los docentes, quienes desempeñan un papel fundamental en el proceso de transformación educativa.

La exfuncionaria, quien coordinó el programa República Digital, explicó que el verdadero impacto de la tecnología no depende únicamente de su incorporación en las aulas, sino de su capacidad para mejorar los resultados del aprendizaje.

Como ejemplo, señaló que un docente con 35 estudiantes puede utilizar herramientas de inteligencia artificial para diseñar actividades adaptadas a diferentes niveles de aprendizaje e identificar a quienes necesitan mayor acompañamiento.

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«No se trata de sustituir al maestro, sino de ampliar sus posibilidades para enseñar», afirmó.

Zoraima Cuello destaca el potencial de la inteligencia artificial para transformar la enseñanza y mejorar los aprendizajes.

Promoverá acuerdos para fortalecer la formación docente

Durante su visita a Costa Rica, Cuello buscará establecer vínculos de cooperación con instituciones internacionales a través de AIITEC, con miras a desarrollar iniciativas que respondan a las necesidades del sistema educativo dominicano.

Los acuerdos previstos estarán enfocados en la actualización profesional de los docentes, el intercambio de conocimientos y la implementación de metodologías innovadoras que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza.

La exviceministra sostuvo que cualquier transformación educativa debe construirse con la participación activa de los maestros, tomando en cuenta su experiencia y conocimiento de las dificultades que enfrentan los estudiantes.

«Los maestros conocen de primera mano las dificultades que enfrentan sus estudiantes. Por eso, cualquier transformación educativa debe construirse con ellos, reconociendo su experiencia y ofreciéndoles oportunidades para incorporar nuevas metodologías a su práctica», manifestó.

Advierte que la IA no debe sustituir el pensamiento crítico

Otro de los temas que Cuello abordará durante el congreso será la importancia de utilizar la inteligencia artificial de manera responsable, evitando que estas herramientas sustituyan el razonamiento y el esfuerzo intelectual de los estudiantes.

En ese sentido, planteó que la tecnología debe contribuir al desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la comprensión y la resolución de problemas.

«Ninguna tecnología debe hacer por un estudiante lo que él necesita hacer para aprender. La inteligencia artificial debe ayudarnos a desarrollar las capacidades, no a reemplazar el esfuerzo intelectual», señaló.

La conferencista insistió en que los docentes necesitan formación y acompañamiento para integrar estas herramientas de manera efectiva en sus prácticas pedagógicas.

República Dominicana ante los desafíos de la educación digital

Cuello consideró que República Dominicana debe aprovechar los avances tecnológicos para ampliar las oportunidades educativas de las nuevas generaciones y fortalecer la calidad de los aprendizajes.

A su juicio, la transformación del sistema educativo requiere combinar innovación, capacitación docente y estrategias pedagógicas centradas en las necesidades de los estudiantes.

«El futuro de la educación no depende solamente de cuánta tecnología incorporemos, sino de lo que logremos hacer con ella. Si nuestros maestros cuentan con más herramientas para enseñar y nuestros estudiantes con mejores oportunidades para aprender, estaremos construyendo un mejor futuro para el país», concluyó.