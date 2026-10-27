¿Cuánto le cuesta a un dominicano salir de su casa cuando llueve?

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Salir de casa cuando está lloviendo se ha convertido en todo un reto para muchos dominicanos. Y no se trata solamente de mojarse los zapatos o llegar tarde al trabajo: también hay que sacar más dinero para resolver el día.
Pedir un taxi o un vehículo por aplicación para evitar las calles inundadas, buscar una ruta alternativa o comprar algo de comer porque el tapón no deja avanzar son situaciones que pueden terminar aumentando los gastos cotidianos.
En medio de las lluvias que afectan actualmente a República Dominicana, la preocupación no se limita a las inundaciones. Para quienes deben salir a trabajar, estudiar o buscar el sustento diario, cada aguacero también puede representar un gasto inesperado.
El transporte, uno de los principales desafíos
Cuando las calles se llenan de agua, desplazarse puede complicarse. Algunos ciudadanos optan por dejar sus motocicletas estacionadas, evitar caminar largas distancias o recurrir a un transporte más cómodo para protegerse de la lluvia. Sin embargo, esa decisión puede pesar en el presupuesto, especialmente cuando se repite durante varios días.
A esto se suman los tapones y los posibles cambios de ruta, que obligan a muchas personas a salir más temprano o invertir más tiempo y dinero para llegar a sus destinos.
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Del calzado mojado a los gastos imprevistos
El impacto también puede sentirse en pequeños gastos que, al acumularse, hacen la diferencia: comprar un paraguas, pagar para secar o reparar artículos dañados por el agua o adquirir comida fuera de casa por los retrasos en el trayecto.
Para quienes trabajan por cuenta propia y dependen de salir a la calle, el panorama puede ser todavía más complicado. Si la lluvia reduce sus ventas o les impide trabajar durante varias horas, el problema no es solamente gastar más, sino también dejar de producir.
¿Cómo cuidar el bolsillo en días lluviosos?
Planificar las salidas, revisar las condiciones del tránsito, llevar un paraguas y evitar desplazamientos innecesarios puede ayudar a reducir algunos gastos. No obstante, para quienes no tienen la posibilidad de trabajar desde casa o cambiar sus horarios, evitar estos costos no siempre resulta sencillo.
Mientras las autoridades mantienen las medidas preventivas ante las precipitaciones, miles de personas deben continuar con sus responsabilidades en medio de las dificultades que provoca el clima.
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