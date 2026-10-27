¿Cuánto le cuesta a un dominicano salir de su casa cuando llueve?

Salir de casa cuando está lloviendo se ha convertido en todo un reto para muchos dominicanos. Y no se trata solamente de mojarse los zapatos o llegar tarde al trabajo: también hay que sacar más dinero para resolver el día.

Pedir un taxi o un vehículo por aplicación para evitar las calles inundadas, buscar una ruta alternativa o comprar algo de comer porque el tapón no deja avanzar son situaciones que pueden terminar aumentando los gastos cotidianos.

En medio de las lluvias que afectan actualmente a República Dominicana, la preocupación no se limita a las inundaciones. Para quienes deben salir a trabajar, estudiar o buscar el sustento diario, cada aguacero también puede representar un gasto inesperado.

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El transporte, uno de los principales desafíos

Cuando las calles se llenan de agua, desplazarse puede complicarse. Algunos ciudadanos optan por dejar sus motocicletas estacionadas, evitar caminar largas distancias o recurrir a un transporte más cómodo para protegerse de la lluvia. Sin embargo, esa decisión puede pesar en el presupuesto, especialmente cuando se repite durante varios días.

A esto se suman los tapones y los posibles cambios de ruta, que obligan a muchas personas a salir más temprano o invertir más tiempo y dinero para llegar a sus destinos.