¿Cuánto le costaría la nueva Revista a los dueños de vehículos?

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.- Con la intención de renovar el parque vehicular de República Dominicana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), anunció el retorno de la Inspección Técnica Vehicular (Revista).
El director del Intrant, Juan Manuel Méndez, dijo que la misma comenzará a aplicarse durante el primer semestre de 2027.
¿Pero cuánto le costará esta inspección a cada dueño de vehículo?
El director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, informó que la inspección, que durará unos 10 a 15 minutos, tendrá un costo de dos mil pesos anuales por vehículo.
Esto en los casos de vehículos de cuatro gomas, mientras que los propietarios de motocicletas pagarían RD$600.
El director del Intrant agregó que por el momento, trabajan de la mano de la Dirección de Compras y Contrataciones para habilitar el servicio.
También, que realizan los levantamientos para evaluar y certificar a los centros que califiquen para este propósito.
Notas relacionadas
La Revista hace diez años
Se recuerda que la última vez que se aplicó este mecanismo de inspección en el país, en el año 2016, tenía un costo de menos de cien pesos y también se realizaba cada caño.
La Ley 63-17 establece en su artículo 166 que cada año los vehículos de motor deben someterse a una revisión técnica anual.
La misma tiene la intención de garantizar, que los vehículos que circulan por las calles del país estén en óptimas condiciones. Esto busca, entre otros objetivos proteger vidas y reducir siniestros.
Te puede interesar
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- Indomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo
- Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití
- Guido Gómez Mazara: «Nadie está en condiciones de fragmentar el PRM»