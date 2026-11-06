¿Cuánto le costaría la nueva Revista a los dueños de vehículos?

Santo Domingo, RD.- Con la intención de renovar el parque vehicular de República Dominicana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), anunció el retorno de la Inspección Técnica Vehicular (Revista).

El director del Intrant, Juan Manuel Méndez, dijo que la misma comenzará a aplicarse durante el primer semestre de 2027.

¿Pero cuánto le costará esta inspección a cada dueño de vehículo?

El director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, informó que la inspección, que durará unos 10 a 15 minutos, tendrá un costo de dos mil pesos anuales por vehículo.

Publicidad

Esto en los casos de vehículos de cuatro gomas, mientras que los propietarios de motocicletas pagarían RD$600.

El director del Intrant agregó que por el momento, trabajan de la mano de la Dirección de Compras y Contrataciones para habilitar el servicio.

También, que realizan los levantamientos para evaluar y certificar a los centros que califiquen para este propósito.