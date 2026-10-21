¿Cuántas drogas han ocupado las autoridades locales este año y dónde?

Santo Domingo, RD.- Las autoridades dominicanas con apoyo de agencias internacionales han ocupado más de 34,000 kilogramos (34 toneladas) de diferentes drogas narcóticas en lo que va del año 2026, superando en 3,936.94 kilogramos, los 26,562.93 kilogramos del 2025.

De acuerdo con las cifras oficiales publicadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), estos resultados responden a los primeros diez meses de este 2026.

Las autoridades, afirman que 15 mil 932 kilogramos corresponden a cocaína; 14,419 kilogramos a marihuana; mientras el resto a otras sustancias como crack, éxtasis, hachís y opio.

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Los reportes, también destacan que los principales decomisos se registraron costas del sur: Baní, Barahona y Pedernales. Otros en puertos, aeropuertos y en menor cantidad en centros urbanos.