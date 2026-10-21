¿Cuántas drogas han ocupado las autoridades locales este año y dónde?

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Santo Domingo, RD.- Las autoridades dominicanas con apoyo de agencias internacionales han ocupado más de 34,000 kilogramos (34 toneladas) de diferentes drogas narcóticas en lo que va del año 2026, superando en 3,936.94 kilogramos, los 26,562.93 kilogramos del 2025.
De acuerdo con las cifras oficiales publicadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), estos resultados responden a los primeros diez meses de este 2026.
Las autoridades, afirman que 15 mil 932 kilogramos corresponden a cocaína; 14,419 kilogramos a marihuana; mientras el resto a otras sustancias como crack, éxtasis, hachís y opio.
Los reportes, también destacan que los principales decomisos se registraron costas del sur: Baní, Barahona y Pedernales. Otros en puertos, aeropuertos y en menor cantidad en centros urbanos.
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Aunque los más recientes e importantes decomisos se han registrado en las costas de Baní y Barahona, las autoridades destacan que, Pedernales se ha convertido en uno de los puntos clave del año.
El más reciente decomiso se registró esta semana, en Pedernales, donde ocuparon un alijo de 1, 068 paquetes (más de una tonelada) de presunta cocaína.
Se produjo luego de una persecución de varias horas en altamar, donde interceptaron en Isla Beata, una embarcación con tres colombianos a bordo. La droga estaba distribuida en 36 pacas.
Previamente, en La Altagracia incautaron 228 paquetes de presunta cocaína en el Puerto de Don Diego y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.
En Baní, intervinieron otra narcolancha de 23 pies de eslora a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas con un cargamento de 389 paquetes de presunta cocaína en una operación conjunta.
Previamente, ocuparon más de 300 kilogramos de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica.
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