¿Cuándo dejarán de vender vasos de foam en República Dominicana?

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La eliminación de los vasos de foam y otros plásticos de un solo uso en República Dominicana será gradual. La Ley 98-25 establece plazos para restringir la importación y comercialización de estos productos, con el objetivo de promover alternativas más sostenibles y reducir los residuos plásticos.

La normativa modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, número 225-20, e incluye disposiciones sobre vasos, cubiertos, pajillas, fundas plásticas y otros artículos desechables.

Sin embargo, la prohibición no se aplicará de la misma manera ni en la misma fecha a todos los productos. Los plazos dependen del tipo de artículo y de las condiciones establecidas en la legislación

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¿A partir de cuándo se eliminarán los vasos de foam? El artículo 26 de la Ley 98-25 establece restricciones para importar y comercializar productos fabricados con poliestireno expandido, conocido popularmente como foam. Según la disposición, transcurridos 60 días desde la promulgación de la reforma, quedaría prohibida la importación de vasos y otros productos de foam que no cuenten con la certificación de biodegradabilidad exigida por la ley. La medida también incluye pajillas, sorbetes, tenedores, cuchillos, cucharas y tapas plásticas, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa. Publicidad Esto significa que el calendario de aplicación debe distinguir entre la importación de los productos y su comercialización en el mercado dominicano. La legislación establece restricciones para comercializar productos fabricados con foam que no cuenten con la certificación de biodegradabilidad correspondiente. No obstante, contempla una excepción para determinados envases térmicos de foam con tapa adherida mediante una bisagra, destinados al consumo de alimentos. Publicidad Calendario de aplicación de la Ley 98-25 sobre vasos de foam y plásticos de un solo uso en República Dominicana

Artículo Producto o medida Plazo establecido Fecha estimada Artículo 26 Importación de vasos y otros productos de foam sin la certificación de biodegradabilidad exigida. 60 días desde la promulgación de la reforma. Debe calcularse a partir de la fecha oficial de promulgación. Artículo 26 Comercialización de pajillas, sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas de plástico de un solo uso. 12 meses desde la entrada en vigor. Diciembre de 2026 Artículo 26 Presentación de alternativas ecológicas y biodegradables para sustituir platos y bandejas de foam por productores locales. Plazo no mayor de 24 meses. Diciembre de 2027 Artículo 27 Entrega gratuita de fundas plásticas desechables en establecimientos comerciales. 12 meses desde la entrada en vigor. Diciembre de 2026

Los cubiertos plásticos tendrán un plazo de 12 meses La reforma establece que, en un plazo de 12 meses contado desde su entrada en vigor, quedará prohibida la comercialización de pajillas, sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plástico. Tomando en cuenta la entrada en vigor de la ley en diciembre de 2025, este plazo se cumpliría en diciembre de 2026. La disposición busca impulsar el reemplazo de estos artículos por alternativas reutilizables o elaboradas con materiales sostenibles. Entre las opciones mencionadas en la ley figuran productos fabricados con papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú y otras fibras vegetales. También se contemplan materiales compostables o con compuestos biodegradables debidamente certificados.

¿Hasta cuándo podrán utilizarse los platos y bandejas de foam?

Los platos y bandejas de foam cuentan con un plazo distinto. El artículo 26 establece un período no mayor de 24 meses para que los productores locales presenten alternativas ecológicas y biodegradables que sustituyan estos productos.

Si se toma como referencia la entrada en vigor de la reforma en diciembre de 2025, el plazo de 24 meses se cumpliría en diciembre de 2027, sujeto a la fecha legal aplicable para su cómputo.

¿Cuándo dejarán de entregar fundas plásticas gratis?

La Ley 98-25 también contempla medidas para reducir el uso de fundas plásticas desechables en los establecimientos comerciales.

El artículo 27 establece un plazo de 12 meses, contado desde la entrada en vigor de la ley, para prohibir la entrega gratuita de fundas plásticas de un solo uso.

Tomando como referencia diciembre de 2025, esta disposición entraría en aplicación en diciembre de 2026.

La medida forma parte de los esfuerzos para disminuir la generación de residuos y promover hábitos de consumo más responsables.