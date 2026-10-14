¿Cuáles sectores son más vulnerables al lavado de activos?

Lavado de activos: Señales de alerta en las operaciones comerciales

Díaz Cabral identificó varias señales que pueden levantar sospechas, entre ellas los pagos en efectivo por propiedades, la creación de múltiples sociedades sin un propósito claro, las operaciones inmobiliarias con precios fuera de los valores del mercado y la compra de joyas sin verificar la identidad del cliente.

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El especialista explicó que estas prácticas pueden utilizarse para ocultar la procedencia de los fondos. Por tal razon resulta fundamental que los sectores expuestos mantengan mecanismos de control que permitan identificar y reportar operaciones sospechosas.

En el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite por CDN, Díaz Cabral destacó la importancia de conocer al cliente. Además, verificar quién es el beneficiario final de las operaciones y capacitar continuamente al personal en prevención del lavado de activos.

El experto abordó el tema en su cápsula semanal informativa y de orientación. Insistió en que fortalecer los controles y mantener una cultura de cumplimiento contribuye a cerrar las brechas que aprovechan las estructuras criminales.