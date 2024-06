¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de los tres hermanos en asalto a banco?

Tras el arresto de dos de los asaltantes del Banco Popular, el fallecimiento de otros dos y la participación de un quinto individuo que había estado bajo la sombra, hasta que la Policía Nacional reveló este lunes la implicación de Alberto Ezequiel Estrella Arias, tercer miembro de la familia Estrella Arias vinculado al suceso, aquí detallamos el rol de cada uno de los hermanos en el atraco.

El quinto hombre involucrado no penetró en la sucursal bancaria para robar el pasado 3 de junio, pero alquiló la yipeta en que se trasladarían los asaltantes.

Su nombre es Alberto Ezequiel Estrella Arias, de 28 años. Según la Policía Nacional, rentó entre el 31 de mayo y el 5 de junio la yipeta Kia Sorento que sufrió alteraciones en la pintura, los aros y los vidrios. Es, además, hermano de los presuntos señalados como cabecillas Jorge Luis y Richard Michel Estrella Arias.

Otro del clan Estrella Arias fue Richard Michel, de 25 años, quien habría conducido el vehículo desde Santo Domingo Oeste hasta la sucursal del banco ubicada en la avenida Luperón esquina Olof Palme. Y, días después, resultó abatido por agentes policiales.

Por último, el mayor de los tres hermanos involucrados en el atraco a la entidad financiera, Jorge Luis Estrella Arias, de 34 años. Presunto cabecilla de la trama.

Según el Ministerio Público, Jorge Luis fue el responsable de tomar el dinero efectivo de las cajas y echarlo en un zafacón ubicado debajo de un escritorio. También estuvo interesado en el dinero de la bóveda y golpeó con el arma a un empleado.

Declaraciones de Jorge Luis Estrella Arias, cabecilla de asalto a Banco Popular

Estrella Arias admitió que su hermano Richard Michel Estella Arias, de 25 años, si participó en el asalto.

«Pido a mi familia que me perdonen. Era mi hermano, más que todo quería ayudar a la familia porque estamos pasando por una situación. Le ayudé a conseguir los uniformes, entonces el amigo de mi hermano estaba en cosas malas. Nada, me involucré de una manera estúpida, le pido disculpa al país. Mi hermano se encargó de eso, no he recibido dinero«, expresó Estrella.