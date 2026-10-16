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Santo Domingo. ¿Cómo llegó Sammy Ciprián Gabriel, de apenas cuatro años, desde Los Tres Brazos hasta Capotillo? Esa es una de las interrogantes que rodean el caso que mantuvo en vilo a sus familiares y movilizó a las autoridades durante dos días.

La desaparición del niño la denunció por su madre, Chanthal Gabriel, la noche del miércoles. Menos de 24 horas después, el pequeño lo localizaron sano y salvo en el Distrito Nacional. Sin embargo, entre la denuncia y el rescate surgieron videos, pistas y detalles que ahora forman parte de las investigaciones.

Por el hecho, la Policía Nacional detuvo una adolescente de 12 años en Capotillo. La menor permanece bajo custodia y será remitida a la jurisdicción especializada de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Cronología del caso Sammy Ciprián: las pistas que llevaron al rescate Miércoles por la noche: desaparece en Los Tres Brazos Todo comenzó en las inmediaciones de la estación del teleférico de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, donde reside la familia del pequeño. La madre denunció que Sammy había desaparecido. Desde ese momento, comenzó la búsqueda para dar con su paradero y reconstruir lo ocurrido antes de que se perdiera su rastro. Los videos revelan una pista inquietante Mientras avanzaban las labores de búsqueda, comenzaron a circular en las redes sociales imágenes que mostraban al niño acompañado de una adolescente. Publicidad En uno de los videos, la menor aparece cargándolo sobre su espalda. En otro momento, se le escucha preguntar a un adulto: “¿Cómo salgo a la avenida?”. Las imágenes aportaron pistas sobre los movimientos de ambos, aunque las circunstancias exactas del traslado todavía deben esclarecerlas por las autoridades.

Capotillo: el lugar donde apareció el niño La búsqueda condujo hasta Capotillo, en el Distrito Nacional. Allí, residentes de la zona reconocieron al pequeño y alertaron a las autoridades sobre su presencia. Publicidad La colaboración de los vecinos resultó determinante para avanzar hacia la localización del niño, mientras los investigadores utilizaban herramientas tecnológicas para seguir las pistas disponibles. Jueves por la noche: la Policía encuentra a Sammy Mediante labores de inteligencia y el análisis de las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Policía Nacional logró ubicar al niño en las proximidades de la concurrida calle 42 de Capotillo. Sammy lo rescataron sano y salvo. El hallazgo puso fin a la angustia por su desaparición, pero abrió una nueva etapa en la investigación: determinar qué ocurrió durante el tiempo que estuvo fuera de su entorno familiar.

Una adolescente de 12 años queda bajo custodia

La Policía detuvo en Capotillo a una adolescente de 12 años señalada como presunta responsable del rapto.

La menor será remitida a la jurisdicción especializada de Niños, Niñas y Adolescentes para los procedimientos correspondientes.

Su identidad se mantiene en reserva, en cumplimiento de las normas de protección de menores establecidas en la Ley 136-03.

Las preguntas que siguen abiertas

Con el niño a salvo y una adolescente bajo custodia, las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso.

Entre los puntos por esclarecer figuran cómo se produjo el traslado desde Los Tres Brazos hasta Capotillo, qué motivó el hecho y si hubo otras personas involucradas.

Por ahora, las imágenes difundidas, las alertas de los residentes y el análisis de las cámaras de seguridad forman parte de las pistas que permitieron localizar al pequeño. La investigación deberá establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.