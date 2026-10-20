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Corte decidirá el 29 de octubre si revoca el perdón a Wander Franco

Puerto Plata. — La Corte de Apelación de Puerto Plata dará a conocer el próximo 29 de octubre su decisión sobre los recursos presentados contra la sentencia que declaró culpable al pelotero Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una adolescente, pero le concedió el perdón judicial. El Ministerio Público solicitó a los jueces […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Wander Franco
El Ministerio Público solicitó a los jueces revocar parcialmente el fallo e imponerle a Franco una pena de cinco años de prisión.
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Puerto Plata. — La Corte de Apelación de Puerto Plata dará a conocer el próximo 29 de octubre su decisión sobre los recursos presentados contra la sentencia que declaró culpable al pelotero Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una adolescente, pero le concedió el perdón judicial.

El Ministerio Público solicitó a los jueces revocar parcialmente el fallo e imponerle a Franco una pena de cinco años de prisión, el órgano acusador considera que el perdón judicial resulta desproporcionado frente a la gravedad de los hechos por los que se condenó.

El fiscal José Martínez Montán explicó que el tribunal decidió aplazar la lectura de la sentencia debido a la cantidad de pruebas y a la complejidad del proceso. También señaló que la ley permite a los jueces posponer la lectura para completar la decisión.

“Esperamos que se acoja la petición del Ministerio Público”, expresó el fiscal, quien dijo confiar en que la Corte impondrá al pelotero la pena solicitada.

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La Fiscalía también pidió mantener los 10 años de prisión impuestos a Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente. Esto al sostener que las pruebas presentadas durante el juicio respaldan la acusación en su contra.

La decisión que se anunciará el 29 de octubre determinará si se modifica la sentencia recurrida. También si se mantienen las sanciones establecidas contra los condenados.

POR: José Adriano Rodríguez .

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