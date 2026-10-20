Corte decidirá el 29 de octubre si revoca el perdón a Wander Franco

Puerto Plata. — La Corte de Apelación de Puerto Plata dará a conocer el próximo 29 de octubre su decisión sobre los recursos presentados contra la sentencia que declaró culpable al pelotero Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una adolescente, pero le concedió el perdón judicial.

El Ministerio Público solicitó a los jueces revocar parcialmente el fallo e imponerle a Franco una pena de cinco años de prisión, el órgano acusador considera que el perdón judicial resulta desproporcionado frente a la gravedad de los hechos por los que se condenó.

El fiscal José Martínez Montán explicó que el tribunal decidió aplazar la lectura de la sentencia debido a la cantidad de pruebas y a la complejidad del proceso. También señaló que la ley permite a los jueces posponer la lectura para completar la decisión.

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