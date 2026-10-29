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Corte revoca perdón judicial a Wander Franco

 El pelotero Wander Samuel Franco Aybar deberá cumplir tres años de prisión suspendida y pagar una multa equivalente a tres salarios mínimos, luego de que la Corte de Apelación de Puerto Plata revocara este jueves el perdón judicial concedido por el caso de abuso sexual y psicológico contra una menor. La suspensión de la pena […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Wander Franco
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 El pelotero Wander Samuel Franco Aybar deberá cumplir tres años de prisión suspendida y pagar una multa equivalente a tres salarios mínimos, luego de que la Corte de Apelación de Puerto Plata revocara este jueves el perdón judicial concedido por el caso de abuso sexual y psicológico contra una menor.

La suspensión de la pena está sujeta a varias restricciones. El jugador tendrá que permanecer bajo la supervisión que establezca el juez de ejecución de la pena y evitar los lugares frecuentados por la víctima, mientras esta sea menor de edad.

La decisión judicial establece que el incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podría dejar sin efecto la suspensión y Franco tendría que cumplir la medida restrictiva de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, ubicado en Puerto Plata.

El tribunal ordenó, además, el decomiso de 2 millones 100 mil pesos en favor del Estado dominicano que le habían ocupados durante un allanamiento a la madre de la víctima, Martha Vanessa Chevalier, condenada a 10 años de prisión

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