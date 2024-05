Corpus Christi es aprovechado por muchos para compartir en familia

Este jueves feriado, con motivo de Corpus Christi, decenas de personas disfrutaron de la Ciudad Colonial, donde a ritmo de música típica, combinada con otras actividades de entretenimiento, compartieron entre familiares y amigos.

La música típica ambientó la Zona Colonial en el de Corpus Christi. Desde los más pequeños del hogar hasta los mayores aprovecharon el día para entretenerse con espectáculos de malabares y demás.

El show de malabares es presentado por artistas callejeros que demuestran su talento a la intemperie.

«Ese truco no tiene nada de peligroso. Incluso los machetes no tienen ni siquiera filos. Tengo ocho años haciendo esto; tú sabes que el arte callejero es patrimonio cultural, y mucha gente no entiende que se estudia, al igual que una carrera universitaria», expresó Mariano.

Otras opciones de diversión aprovechadas por visitantes son las estatuas vivientes. Mientras, otros simplemente disfrutaban ver caer el atardecer.

Piden fin de las guerras en el Día de Corpus Christi

Consciente de que la estabilidad del país está estrechamente ligada al panorama internacional, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria al oficiar la eucaristía frente al Faro a Colón, pidió la intercesión divina para que terminen los conflictos bélicos.

La fiesta católica de Corpus Christi o Cuerpo de Cristo recuerda el último encuentro de Jesús y sus discípulos antes de su crucifixión.