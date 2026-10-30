Carrera 5K en Santiago promueve la prevención y detección temprana del ACV

Santiago. – En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ictus, Corazones del Cibao celebró el domingo 25 de octubre la tercera edición de su Carrera-Caminata 5K ¨Corre Rápido por tu Cerebro, Actúa con Velocidad¨, dedicada a los doctores Bruno Rosario, neurólogo, y Cristina Martínez, neurocirujana, una iniciativa que reunió a más de 1,000 participantes desde las 7:00 de la mañana en el Jardín Botánico de Santiago.

El doctor José R. López Luciano, presidente de Corazones del Cibao, destacó que esta iniciativa tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables y concienciar a la población sobre la prevención de los accidentes cerebrovasculares (ACV), también conocidos como ictus. Asimismo, resaltó la importancia de reconocer las señales de alerta y actuar con rapidez ante una emergencia.

Por su parte, el doctor Juan Ramírez, cardiólogo pediatra y miembro del Consejo de Administración de Corazones del Cibao, expresó su entusiasmo por la gran cantidad de participantes que se sumaron a la iniciativa, motivados por el interés de cuidar su salud y fomentar el bienestar.

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Como parte de la actividad, se premiaron los cinco primeros lugares de las categorías femenina y masculina, cuyos ganadores recibieron trofeos, órdenes de compra de El Encanto y productos de BALDOM. Asimismo, los primeros 800 corredores y caminantes en cruzar la meta fueron reconocidos con medallas de participación.

Este año, la jornada incorporó dos nuevas categorías: adulto mayor e infantil. Los tres primeros lugares de cada categoría recibieron regalos y una orden de cambio de aceite en Manuel Arsenal Ureña, ampliando las oportunidades de participación y promoviendo la integración de personas de distintas edades en torno a la actividad física y el cuidado de la salud.

Actividad de Corazones del Cibao que reunió a profesionales de la salud, pacientes y sobrevivientes de ACV.

La jornada también incluyó un componente educativo con ponencias a cargo de los neurólogos Ana Rodríguez, Yahaira Franco, Wirton Peña y Bruno Rosario, quienes abordaron los factores de riesgo, la identificación temprana de los signos y síntomas de alerta y la importancia de recibir tratamiento oportuno ante un evento cerebrovascular, una de las principales causas de discapacidad y muerte a nivel mundial.