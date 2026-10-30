Carrera 5K en Santiago promueve la prevención y detección temprana del ACV

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santiago. – En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ictus, Corazones del Cibao celebró el domingo 25 de octubre la tercera edición de su Carrera-Caminata 5K ¨Corre Rápido por tu Cerebro, Actúa con Velocidad¨, dedicada a los doctores Bruno Rosario, neurólogo, y Cristina Martínez, neurocirujana, una iniciativa que reunió a más de 1,000 participantes desde las 7:00 de la mañana en el Jardín Botánico de Santiago.
El doctor José R. López Luciano, presidente de Corazones del Cibao, destacó que esta iniciativa tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables y concienciar a la población sobre la prevención de los accidentes cerebrovasculares (ACV), también conocidos como ictus. Asimismo, resaltó la importancia de reconocer las señales de alerta y actuar con rapidez ante una emergencia.
Por su parte, el doctor Juan Ramírez, cardiólogo pediatra y miembro del Consejo de Administración de Corazones del Cibao, expresó su entusiasmo por la gran cantidad de participantes que se sumaron a la iniciativa, motivados por el interés de cuidar su salud y fomentar el bienestar.
Como parte de la actividad, se premiaron los cinco primeros lugares de las categorías femenina y masculina, cuyos ganadores recibieron trofeos, órdenes de compra de El Encanto y productos de BALDOM. Asimismo, los primeros 800 corredores y caminantes en cruzar la meta fueron reconocidos con medallas de participación.
Este año, la jornada incorporó dos nuevas categorías: adulto mayor e infantil. Los tres primeros lugares de cada categoría recibieron regalos y una orden de cambio de aceite en Manuel Arsenal Ureña, ampliando las oportunidades de participación y promoviendo la integración de personas de distintas edades en torno a la actividad física y el cuidado de la salud.
Actividad de Corazones del Cibao que reunió a profesionales de la salud, pacientes y sobrevivientes de ACV.
La jornada también incluyó un componente educativo con ponencias a cargo de los neurólogos Ana Rodríguez, Yahaira Franco, Wirton Peña y Bruno Rosario, quienes abordaron los factores de riesgo, la identificación temprana de los signos y síntomas de alerta y la importancia de recibir tratamiento oportuno ante un evento cerebrovascular, una de las principales causas de discapacidad y muerte a nivel mundial.
Notas relacionadas
Asimismo, José Sena, Nelson Reyes, Luis Herrera, Pedro Agustín Castillo y José Dolores Hernández compartieron sus testimonios sobre el proceso de recuperación y evolución
después de sufrir un ACV, aportando experiencias que contribuyeron a sensibilizar a los asistentes sobre el impacto de esta condición. También sobre la importancia de actuar a tiempo.
A través de esta tercera edición, Corazones del Cibao reafirma su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables. Asimismo, la prevención de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, utilizando el ejercicio físico y la educación como herramientas fundamentales para reducir los factores de riesgo.
La actividad también constituyó un espacio de encuentro entre profesionales de la salud, pacientes, sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares y la comunidad. Fortalece la colaboración en favor de la prevención, la detección temprana y la atención oportuna del ictus.
La III Carrera-Caminata 5K contó con el respaldo de aliados estratégicos y entidades colaboradoras, entre ellos el Jardín Botánico de Santiago, Artmed, Atgo, Coravascular, Kisba, Ivascular, ME3 Suplidores, Reminter, Sued & Fargesa, Lamex, UPSE, Cooperativa San José y la Policía Municipal de Santiago.
También apoyaron la actividad el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), la Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular. Asimismo, BALDOM, Agua Planeta Azul, Suerox, Grupo José Paiewonsky e Hijos, Café Santo Domingo, Manuel Arsenio Ureña y El Encanto.
Sobre Corazones del Cibao
Desde 1999, Corazones del Cibao se dedica a la atención especializada de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Esto, a través de un equipo multidisciplinario comprometido con ofrecer servicios oportunos, eficientes y de calidad, bajo su lema: «Cuidamos el centro de la vida».
El centro se mantiene a la vanguardia mediante la incorporación de nuevas tecnologías y equipos que permiten realizar diversos procedimientos especializados. Asimismo, continúa trabajando en la ampliación de sus servicios, incluyendo intervenciones coronarias y estructurales. Así como otras estrategias para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.
Te puede interesar
- DINTEL apresa a dos personas y ocupa armas ilegales en Santiago
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados
- Residentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago
- Santiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones
- Policía apresa a joven vinculado a cinco robos en comercios de Santiago