Copardom propone tope al pago de cesantía laboral para lograr aumentos salariales más sustanciosos

La Confederación Patronal Dominicana (Copardom) consideró este viernes que es necesaria una reforma laboral en la que se incluya un tope al pago de la cesantía a los trabajadores sin eliminar derechos adquiridos, con el fin de que las empresas tengan augura y mayor liquidez para hacer aumentos salariales más sustanciosos.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por CDN, canal 37, la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, planteó que mientras las empresas tengan que ahorrar el dinero de pagar la cesantía de sus trabajadores en base a los salarios aumentados, la situación para ellos seguirá siendo muy difícil.

Sin embargo, aclaró que cualquier cambio o modificación al pago de la cesantía no perjudicaría a los actuales trabajadores, por el principio jurídico de la irretroactividad, que se refiere a la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la misma.

“Hay que recalcar que cualquier cambio que haya en la cesantía, es un cambio de aquí en lo adelante, porque hay que conservar todos los derechos adquiridos de los trabajadores. A veces ellos temen que no se les reconozcan, pero nosotros nunca hemos planteado no reconocer esos derechos adquiridos”, acotó.

Posición sobre aumento del salario mínimo

Por otra parte, la representante de la institución patronal también se refirió al aumento de un 19% al salario mínimo para los empleados privados no sectorizados, al calificar de trascendental la rapidez del acuerdo que lograron con los sindicalistas y el Gobierno, sobre todo partiendo del hecho que todos quedaron satisfechas.

“Primó aquí el sentido de la responsabilidad, el sector empresarial está comprometido con la sociedad y con los trabajadores. Así lo manifestamos en la mesa. El sector sindical quedaron bastantes satisfechos, ellos pusieron sus necesidades sobre la mesa y nos acogimos a sus requerimientos, porque fue poco a poco que llegamos a ese acuerdo con ellos”, comentó.

No obstante, Izquierdo reveló que Copardom solicitó en la mesa del diálogo diferenciar el aumento para las micro y pequeña empresa, ya que tienen una realidad muy diferente a las medianas y grandes empresas. “Entendíamos que las micro y pequeña empresa no podían soportar el aumento de un 19%, sugerimos un porciento menor. Sin embargo, el sector sindical y el Gobierno no estuvieron de acuerdo, por eso accedimos a que sea un aumento global de un 19%”, expuso.

El aumento será dividido en dos etapas: un 15 % será efectivo a partir de abril próximo y un 4 % en febrero de 2024.

No hay conversación con el sector sectorizado

Al responder la pregunta de si están en conversaciones para lograr un aumento salarial en el sector privado sectorizado, como Turismo y Zona Franca, la presidenta de Copardom declaró que el Comité Nacional de Salarios ni siquiera se ha reunido con esos sectores para iniciar conversaciones para saber la propuesta que tienen ellos como sector.

“Ahora estamos esperando culminar con este proceso y próximamente se iniciaría un diálogo para ver cuál es el por ciento que se aplicará en ese sector. Pero ahora no tenemos claro cuál sería ese por ciento”, añadió.