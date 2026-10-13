Milagros Germán cuestiona información sobre auditoría a Cultura por RD$304 MM

Milagros Germán solicita rectificación y ampliación de la información

Por otra parte, la exministra de Cultura, Milagros Germán, presentó una solicitud formal de rectificación y ampliación de la información relacionada con la auditoría, en la que pide a un medio de comunicación precisar la interpretación de los montos y las observaciones recogidas en el informe correspondiente al período septiembre de 2021-diciembre de 2023.

En su comunicación, Germán cuestiona que se presente la suma de RD$304,845,908 como un monto consolidado de irregularidades. Considera necesario diferenciar la naturaleza de cada partida y el estado de las observaciones incluidas en la auditoría.

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Entre los puntos que solicita aclarar figura una partida de RD$144.6 millones correspondiente a recursos no ejecutados. La exfuncionaria sostiene que estos fondos no deben interpretarse como recursos malversados, por lo que considera necesario explicar su naturaleza dentro del contexto presupuestario.

Asimismo, se refiere a unos RD$56.2 millones vinculados con anticipos para actividades como el Carnaval, ferias y el Festival de Puerto Plata. En ese sentido, plantea que se precise el propósito de esos recursos y su relación con las actividades para las cuales fueron destinados.

La exministra también solicita revisar dos partidas de RD$55.6 millones y RD$47.7 millones, con el objetivo de determinar si existe alguna duplicidad en los montos, cuándo se produjeron las adquisiciones correspondientes y si estas pertenecen al período de su gestión.

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Otro de los aspectos incluidos en la comunicación es la incorporación de la respuesta identificada como DC-0017/25, relacionada con procesos de compras y contrataciones. Germán considera que este documento debe tomarse en cuenta para ofrecer un contexto más completo sobre los puntos abordados.

Otras solicitudes

Además, solicita corregir las fechas del 14 de julio y el 18 de agosto de 2022. Plantea que es necesario verificar la información cronológica presentada en relación con los hechos descritos.

A través de esta solicitud, Germán busca que la información publicada distinga entre los recursos no ejecutados, los anticipos, las partidas sujetas a revisión y las observaciones que requieren aclaración. Su planteamiento procura que los montos se presenten con las precisiones correspondientes y que se tome en cuenta la documentación que, según indica, contribuye a contextualizar los resultados de la auditoría.

La solicitud de rectificación y ampliación constituye la posición presentada por la exministra respecto de la información difundida. Asimismo, sus planteamientos deben distinguirse de los resultados consignados en el informe de auditoría.