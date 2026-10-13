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Milagros Germán cuestiona información sobre auditoría a Cultura por RD$304 MM

La Contraloría General de la República auditó el Ministerio de Cultura durante la gestión de Milagros Germán. La exministra solicitó rectificar y ampliar la información difundida sobre los resultados.

Marianny Valdez
Milagros Germán, exministra de Cultura, durante su gestión al frente de la institución, período comprendido en la auditoría de la Contraloría General de la República.
Milagros Germán solicitó la rectificación y ampliación de la información difundida sobre la auditoría al Ministerio de Cultura correspondiente a su gestión.
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Santo Domingo.– La Contraloría General de la República realizó una auditoría al Ministerio de Cultura correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2021 y diciembre de 2023, durante la gestión de la entonces ministra Milagros Germán.

El informe contempla observaciones relacionadas con aspectos administrativos, financieros y de control interno de la institución, con montos que ascienden a RD$304.8 millones, de acuerdo con las informaciones difundidas sobre el documento.

Entre los aspectos abordados figuran procedimientos presupuestarios, registros contables, manejo de anticipos, administración de bienes y procesos de compras y contrataciones.

La auditoría forma parte de los mecanismos de revisión y control de los recursos públicos y de los procedimientos administrativos de las instituciones estatales.

Notas relacionadas

Milagros Germán solicita rectificación y ampliación de la información

Por otra parte, la exministra de Cultura, Milagros Germán, presentó una solicitud formal de rectificación y ampliación de la información relacionada con la auditoría, en la que pide a un medio de comunicación precisar la interpretación de los montos y las observaciones recogidas en el informe correspondiente al período septiembre de 2021-diciembre de 2023.

En su comunicación, Germán cuestiona que se presente la suma de RD$304,845,908 como un monto consolidado de irregularidades. Considera necesario diferenciar la naturaleza de cada partida y el estado de las observaciones incluidas en la auditoría.

Entre los puntos que solicita aclarar figura una partida de RD$144.6 millones correspondiente a recursos no ejecutados. La exfuncionaria sostiene que estos fondos no deben interpretarse como recursos malversados, por lo que considera necesario explicar su naturaleza dentro del contexto presupuestario.

Asimismo, se refiere a unos RD$56.2 millones vinculados con anticipos para actividades como el Carnaval, ferias y el Festival de Puerto Plata. En ese sentido, plantea que se precise el propósito de esos recursos y su relación con las actividades para las cuales fueron destinados.

La exministra también solicita revisar dos partidas de RD$55.6 millones y RD$47.7 millones, con el objetivo de determinar si existe alguna duplicidad en los montos, cuándo se produjeron las adquisiciones correspondientes y si estas pertenecen al período de su gestión.

Otro de los aspectos incluidos en la comunicación es la incorporación de la respuesta identificada como DC-0017/25, relacionada con procesos de compras y contrataciones. Germán considera que este documento debe tomarse en cuenta para ofrecer un contexto más completo sobre los puntos abordados.

Otras solicitudes

Además, solicita corregir las fechas del 14 de julio y el 18 de agosto de 2022. Plantea que es necesario verificar la información cronológica presentada en relación con los hechos descritos.

A través de esta solicitud, Germán busca que la información publicada distinga entre los recursos no ejecutados, los anticipos, las partidas sujetas a revisión y las observaciones que requieren aclaración. Su planteamiento procura que los montos se presenten con las precisiones correspondientes y que se tome en cuenta la documentación que, según indica, contribuye a contextualizar los resultados de la auditoría.

La solicitud de rectificación y ampliación constituye la posición presentada por la exministra respecto de la información difundida. Asimismo, sus planteamientos deben distinguirse de los resultados consignados en el informe de auditoría.

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