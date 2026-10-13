Milagros Germán cuestiona información sobre auditoría a Cultura por RD$304 MM

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Santo Domingo.– La Contraloría General de la República realizó una auditoría al Ministerio de Cultura correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2021 y diciembre de 2023, durante la gestión de la entonces ministra Milagros Germán.
El informe contempla observaciones relacionadas con aspectos administrativos, financieros y de control interno de la institución, con montos que ascienden a RD$304.8 millones, de acuerdo con las informaciones difundidas sobre el documento.
Entre los aspectos abordados figuran procedimientos presupuestarios, registros contables, manejo de anticipos, administración de bienes y procesos de compras y contrataciones.
La auditoría forma parte de los mecanismos de revisión y control de los recursos públicos y de los procedimientos administrativos de las instituciones estatales.
Notas relacionadas
Milagros Germán solicita rectificación y ampliación de la información
Por otra parte, la exministra de Cultura, Milagros Germán, presentó una solicitud formal de rectificación y ampliación de la información relacionada con la auditoría, en la que pide a un medio de comunicación precisar la interpretación de los montos y las observaciones recogidas en el informe correspondiente al período septiembre de 2021-diciembre de 2023.
En su comunicación, Germán cuestiona que se presente la suma de RD$304,845,908 como un monto consolidado de irregularidades. Considera necesario diferenciar la naturaleza de cada partida y el estado de las observaciones incluidas en la auditoría.
Entre los puntos que solicita aclarar figura una partida de RD$144.6 millones correspondiente a recursos no ejecutados. La exfuncionaria sostiene que estos fondos no deben interpretarse como recursos malversados, por lo que considera necesario explicar su naturaleza dentro del contexto presupuestario.
Asimismo, se refiere a unos RD$56.2 millones vinculados con anticipos para actividades como el Carnaval, ferias y el Festival de Puerto Plata. En ese sentido, plantea que se precise el propósito de esos recursos y su relación con las actividades para las cuales fueron destinados.
La exministra también solicita revisar dos partidas de RD$55.6 millones y RD$47.7 millones, con el objetivo de determinar si existe alguna duplicidad en los montos, cuándo se produjeron las adquisiciones correspondientes y si estas pertenecen al período de su gestión.
Otro de los aspectos incluidos en la comunicación es la incorporación de la respuesta identificada como DC-0017/25, relacionada con procesos de compras y contrataciones. Germán considera que este documento debe tomarse en cuenta para ofrecer un contexto más completo sobre los puntos abordados.
Otras solicitudes
Además, solicita corregir las fechas del 14 de julio y el 18 de agosto de 2022. Plantea que es necesario verificar la información cronológica presentada en relación con los hechos descritos.
A través de esta solicitud, Germán busca que la información publicada distinga entre los recursos no ejecutados, los anticipos, las partidas sujetas a revisión y las observaciones que requieren aclaración. Su planteamiento procura que los montos se presenten con las precisiones correspondientes y que se tome en cuenta la documentación que, según indica, contribuye a contextualizar los resultados de la auditoría.
La solicitud de rectificación y ampliación constituye la posición presentada por la exministra respecto de la información difundida. Asimismo, sus planteamientos deben distinguirse de los resultados consignados en el informe de auditoría.
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