Constitucionalistas reclaman acciones para proteger la soberanía dominicana

La Fundación de Militares Constitucionalistas advirtió que la soberanía y la seguridad nacional enfrentan riesgos ante la crisis de Haití.

La entidad atribuyó parte de esa situación a lo que considera una falta de respuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También expresó preocupación por la presencia de militares salvadoreños en territorio haitiano.

Los veteranos militares y civiles de la Revolución Constitucionalista llamaron a los líderes políticos a respetar la Constitución y dejar de lado el proselitismo.

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Asimismo, pidieron unidad para enfrentar las amenazas que, a su juicio, representan las bandas armadas haitianas para la seguridad dominicana.

El presidente de la fundación, Andrés Fortunato Victoria, explicó la posición de la organización y sus preocupaciones sobre la situación regional.

Como parte de sus propuestas, la entidad planteó crear un fideicomiso financiero para la reconstrucción de Haití. También sugirió consolidar misiones híbridas de seguridad, fortalecer las instituciones y reducir el suministro externo de armas a las bandas.

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Los planteamientos fueron expuestos durante una ofrenda floral en el Altar de la Patria, con motivo del 182 aniversario de la promulgación de la primera Constitución dominicana.