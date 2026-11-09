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El historiador Juan Daniel Balcácer afirmó que la Constitución dominicana mantiene la esencia de sus principios fundamentales, pese a las aproximadamente 40 modificaciones que ha experimentado desde su promulgación en 1844, y consideró necesario fortalecer el respeto a sus disposiciones.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Balcácer explicó que la Carta Magna conserva elementos esenciales como el carácter republicano, democrático y electivo del Gobierno, así como la división de los poderes del Estado.

“Yo diría que se conserva la esencia. La esencia de esa Constitución es precisamente el carácter republicano de gobierno, democrático, electivo”, expresó el miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia.

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El historiador señaló que las reformas constitucionales han respondido tanto a las exigencias de distintas épocas como a intereses particulares de partidos y dirigentes políticos.

“Todo depende”, puntualizó al explicar que las modificaciones han estado vinculadas a los contextos históricos y a las disputas políticas del país.

La Constitución como acta de nacimiento de la nación

Balcácer destacó que la primera Constitución dominicana, proclamada en 1844, representó mucho más que el primer pacto jurídico fundamental del país, pues estableció las bases políticas y legales del Estado que acababa de surgir tras la separación de Haití.

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“Esa Constitución no es nada más el primer pacto jurídico fundamental de los dominicanos. Esa Constitución le dio a esa comunidad cultural, lingüística, histórica, que no tenía fisonomía propia todavía, la categoría de nación, de Estado”, explicó.

Agregó que el documento también estableció los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, definió el territorio nacional y consagró elementos de la identidad dominicana.

Sobre sus fuentes de inspiración, indicó que los constituyentes de 1844 tomaron referencias de las constituciones de Estados Unidos y Francia, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución haitiana de 1843.

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Advierte sobre reformas motivadas por intereses políticos

El historiador sostuvo que algunos cambios constitucionales han estado condicionados por intereses de los gobernantes de turno, especialmente en lo relacionado con la duración del período presidencial y la reelección.

Como ejemplo, recordó que a lo largo de la historia dominicana se han establecido períodos presidenciales de distintas duraciones y se han introducido modificaciones que respondían a circunstancias políticas específicas.

También abordó el artículo 210 de la Constitución de 1844, que otorgó facultades extraordinarias al presidente Pedro Santana durante el estado de guerra.

Balcácer explicó que, aunque en su juventud cuestionaba esa disposición, con el paso del tiempo comprendió el contexto bélico en que fue aprobada.

“En estados de guerra se tiene que regir un país en un estado de excepción. No quiere eso decir que se permitan abusos, pero el estado de excepción prevalece cuando hay un estado de guerra”, manifestó.

Enseñanza de la Constitución en las escuelas

Al referirse a la posibilidad de fortalecer la enseñanza de la Constitución en los centros educativos, Balcácer consideró que el tema requiere tomar en cuenta los contenidos curriculares y la preparación de los docentes.

Explicó que la Carta Magna ya aparece mencionada en los libros de texto, pero entiende que los contenidos disponibles son limitados para abordar la amplitud de sus disposiciones.

“La Constitución, hay muchos abogados que no la comprenden, que no la entienden. Imagínense estudiantes de primaria o secundaria lidiando con los conceptos que contiene una carta sustantiva”, señaló.

A su juicio, el maestro desempeña un papel fundamental en ese proceso, por lo que consideró necesario que quienes impartan esos contenidos tengan la preparación adecuada.

Llama a respetar la Carta Magna

Balcácer también manifestó preocupación por las situaciones en las que instituciones y actores del Estado incumplen disposiciones constitucionales o decisiones judiciales.

“Hay que respetar las constituciones y dejar de hacer cosas, trajes a la medida de tales políticos”, expresó.

El historiador consideró que, aunque el sistema jurídico dominicano ha experimentado avances, el respeto a la Constitución debe mantenerse como una responsabilidad de todos los sectores.