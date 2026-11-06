Vicealcaldesa imparte charlas sobre la Constitución en Los Alcarrizos

Recorrido por las escuelas

Como parte de la jornada, la vicealcaldesa visitó la escuela Carmen Balaguer y otros centros educativos, donde interactuó con los alumnos y compartió materiales relacionados con la Constitución. Según explicó, la entrega de libros y las exposiciones se realizaron en los distintos niveles, desde preescolar hasta primaria e intermedia, con el propósito de que los estudiantes conocieran los principales aspectos de la Carta Magna.

«Bueno, en todos los cursos, tanto en la primaria, preescolar e intermedia se han entregado los libros, se ha concientizado a cada uno de los estudiantes, se han hecho exposiciones, la maestra, la directora del plantel», indicó la funcionaria.

De su lado, la directora de la escuela Carmen Balaguer, Juana Pereyra, resaltó la necesidad de fomentar desde las aulas el conocimiento de los derechos y deberes constitucionales. Consideró que los niños deben aprender desde temprana edad a reconocer las garantías que les corresponden y las responsabilidades que deben asumir.

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«Uno de los valores principales es que los niños y niñas desde temprana edad empiecen a reconocer que ellos sí tienen sus derechos y deberes y que deben todos los días documentarse y aprender sobre ellos», manifestó Pereyra.

La jornada se realizó en el marco del Día de la Constitución Dominicana, que se conmemora cada 6 de noviembre en recuerdo de la proclamación de la primera Carta Magna, en 1844.

Por Donald Troncoso.