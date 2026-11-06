Constitución dominicana: 40 reformas en 182 años de historia

Santo Domingo, RD. – Desde su proclamación el 6 de noviembre de 1844, la Constitución dominicana ha experimentado 40 modificaciones que reflejan las transformaciones políticas, sociales e institucionales de la República Dominicana.

A 182 años de su nacimiento, la Carta Magna conserva una historia marcada por cambios en la organización del Estado, disputas por el poder y modificaciones que han redefinido las reglas de la vida democrática.

¿Dónde y cómo nació la Constitución?

La primera Constitución dominicana fue proclamada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, meses después de la Independencia Nacional.

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Su elaboración estuvo a cargo de una Asamblea Constituyente que buscaba establecer las bases jurídicas del nuevo Estado, organizar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y reconocer los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, su aprobación estuvo marcada por las presiones del general Pedro Santana, quien exigió la inclusión del artículo 210, disposición que le concedía poderes extraordinarios durante el período de guerra.

40 modificaciones en 182 años

La primera reforma llegó en 1854, durante el gobierno de Pedro Santana. Desde entonces, distintos mandatarios han impulsado modificaciones para responder a las circunstancias políticas de sus épocas.

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Entre los temas que han generado mayores cambios figura la reelección presidencial, cuyas reglas han sido modificadas en diferentes períodos para permitir, limitar o prohibir la continuidad de los gobernantes en el poder.

En 2002, durante el gobierno de Hipólito Mejía, se permitió la repostulación consecutiva por un período adicional. Posteriormente, Leonel Fernández impulsó una reforma en 2010 que volvió a modificar estas reglas, mientras que Danilo Medina promovió en 2015 un cambio para optar por otro mandato consecutivo.

La reforma de 2024 incorporó disposiciones para impedir que las reglas de elección presidencial sean modificadas en beneficio de quienes ocupan el cargo.

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Reformas que marcaron la historia

Entre las modificaciones más recordadas se encuentran:

1858, Constitución de Moca: estableció a Santiago de los Caballeros como capital de la República y sede del Gobierno. También incorporó disposiciones relacionadas con las libertades públicas.

estableció a Santiago de los Caballeros como capital de la República y sede del Gobierno. También incorporó disposiciones relacionadas con las libertades públicas. 1963, gobierno de Juan Bosch: introdujo avances en derechos laborales, garantías sociales, igualdad y libertades públicas. Su vigencia terminó tras el golpe de Estado de septiembre de ese año.

introdujo avances en derechos laborales, garantías sociales, igualdad y libertades públicas. Su vigencia terminó tras el golpe de Estado de septiembre de ese año. 2010, reforma integral: fortaleció el reconocimiento de los derechos fundamentales y creó el Tribunal Constitucional como órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.

fortaleció el reconocimiento de los derechos fundamentales y creó el Tribunal Constitucional como órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna. 2024, última reforma: estableció límites a la reelección presidencial, redujo la matrícula de la Cámara de Diputados y modificó aspectos de la estructura institucional del Estado.

Curiosidades de la Constitución dominicana

La historia constitucional también recoge episodios poco conocidos:

Santiago fue capital: la Constitución de Moca de 1858 estableció temporalmente a Santiago de los Caballeros como capital del país.

la Constitución de Moca de 1858 estableció temporalmente a Santiago de los Caballeros como capital del país. El artículo 210: permitió a Pedro Santana ejercer poderes extraordinarios durante la guerra.

permitió a Pedro Santana ejercer poderes extraordinarios durante la guerra. Pacto de las Corbatas Azules: fue el nombre popular del acuerdo político alcanzado en 2009 entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, que facilitó el consenso para la reforma constitucional de 2010.

A más de un siglo y medio de su proclamación, la Constitución dominicana continúa siendo el principal instrumento jurídico del país y el resultado de distintas etapas de su historia política. Sus 40 modificaciones muestran cómo las transformaciones del Estado y las disputas por el poder han influido en las reglas que rigen la nación.