Consideran necesario reducir gasto y déficit del sector eléctrico previo a reforma fiscal

Economistas analizan en PUCMM las claves de una Reforma Fiscal

Santo Domingo, RD.- Economistas abordaron sobre la planteada necesidad de una reforma fiscal. Consideraron que el país tiene varias tareas pendientes previo a la puesta en marcha del proyecto, incluida una revisión de gasto y de las pérdidas millonarias en el sector eléctrico.

Jaime Aristy Escuder y Magín Díaz coinciden en que el país debe eficientizar su presupuesto antes de pensar en la reforma fiscal.

De su lado, el también economista Miguel Collado, entiende que la reforma debe incluir un compromiso ciudadano.

El reajuste impositivo podría ser innecesario, si se disminuyen el número de carteras gubernamentales. Así como también, la evasión y el déficit en el sector eléctrico que, según cálculos de Escuder, implica manualmente 1,500 millones de pesos.

«No podemos hacer una reforma tributaria para tirarla a un agujero eléctrico que representa, todos los años, 1,500 millones de dólares, con tres empresas quebradas (las distribuidoras de electricidad)», añadió Escuder.

De su lado, el economista Miguel Collado indicó que el Gobierno tiene dos objetivos principales: recaudar suficiente para aumentar el gasto y reducir el déficit. “Eso implica que el gobierno está pensando en una reforma que recaude mucho”, afirmó.

“La reforma tributaria es el eufemismo para no decirle a la gente que le van a incrementar las tasas impositivas o que van a crear nuevas figuras tributarias. Nosotros entendemos que se necesita una transformación tributaria que haga sostenible las finanzas públicas, pero que a la vez no sea meramente fiscalista, todo lo contrario”. Collado enfatizó que una reforma bien pensada debería nivelar la carga de los contribuyentes y no perjudicar a ciertos grupos.

Sobre conversatorio

El conversatorio sobre las perspectivas de la Reforma Fiscal lo organizó la Escuela de Negocios y la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) . La iniciativa buscó brindar un espacio académico para discutir un análisis sobre la Reforma Fiscal.

Reforma fiscal

Una reforma fiscal es un proceso o una disposición que modifica la legislación impositiva. El Poder Legislativo se encarga de cambiar las leyes o de elaborar nuevas normas, que deben ser promulgadas por el Poder Ejecutivo.