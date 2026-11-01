Parece inofensiva, pero puede ser tóxica: los peligros de consumir carambola

La fruta estrella contiene oxalatos y una neurotoxina llamada caramboxina. El riesgo es mayor en personas con enfermedad renal, aunque también se han documentado casos en individuos con función renal normal.

La carambola, conocida popularmente como fruta estrella por su forma al cortarla, puede representar un riesgo para la salud renal cuando se consume en cantidades elevadas. Investigaciones científicas han relacionado su ingesta con lesiones renales agudas y alteraciones neurológicas, especialmente en personas que padecen enfermedades de los riñones.

Esta fruta tropical, cuyo nombre científico es Averrhoa carambola, contiene ácido oxálico y caramboxina, dos sustancias vinculadas con sus efectos tóxicos. El oxalato puede combinarse con el calcio y formar cristales que se depositan en los túbulos renales, provocando obstrucción, inflamación y lesiones en el tejido de los riñones.

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Por su parte, la caramboxina es una neurotoxina que puede afectar el sistema nervioso. En personas con función renal comprometida, esta sustancia puede acumularse en el organismo porque los riñones no logran eliminarla adecuadamente. Entre las manifestaciones descritas figuran el hipo persistente, la confusión mental y las convulsiones.

¿Qué dicen las investigaciones?

Una revisión sistemática publicada en 2017 en la revista Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation documentó 123 casos de intoxicación asociados al consumo de carambola en ocho países. De estos pacientes, 28 fallecieron.

Los investigadores advirtieron que, aunque las personas con enfermedad renal crónica constituyen el principal grupo de riesgo, también se han registrado casos en individuos que aparentemente tenían una función renal normal. Estos datos corresponden a casos publicados y no permiten calcular la probabilidad de intoxicación entre todos los consumidores.

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Posteriormente, una revisión narrativa publicada en 2021 en Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene analizó 136 casos descritos en estudios médicos. De ese total, 94 pacientes, equivalentes al 69,1 %, tenían antecedentes de problemas renales.

La investigación identificó lesiones renales asociadas con depósitos de cristales de oxalato, así como manifestaciones neurológicas que podían variar desde hipo hasta convulsiones prolongadas.