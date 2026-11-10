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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte conocerá este martes la solicitud de medida de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, acusado de presuntamente planificar un atentado contra el presidente Luis Abinader.

De acuerdo con las informaciones del caso, otras nueve personas también estarían vinculadas a la investigación. Estas presuntamente integrarían una red que utilizaba las redes sociales y plataformas digitales para coordinar y planificar el supuesto atentado contra el mandatario.

Detención y allanamientos en San Francisco de Macorís

De la Cruz Sosa permanece detenido desde el pasado lunes, cuando las autoridades realizaron allanamientos en su apartamento, ubicado en el sector Vista al Valle de San Francisco de Macorís, y en una ferretería.

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Durante los operativos, las autoridades habrían recolectado evidencias que estarían vinculadas con la investigación.