 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Conocerán este martes medida de coerción contra acusado de planificar atentado contra Abinader

Otras nueve personas estarían vinculadas a una red que habría coordinado el supuesto atentado contra el presidente Luis Abinader.

Ruth Salcedo
* Palacio de Justicia de la provincia Duarte, donde conocerán la medida de coerción contra el acusado.
En este tribunal se conocerá la medida de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, acusado de presuntamente planificar un atentado contra el presidente Luis Abinader.
¿Quieres resumir esta noticia?

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte conocerá este martes la solicitud de medida de coerción contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, acusado de presuntamente planificar un atentado contra el presidente Luis Abinader.

De acuerdo con las informaciones del caso, otras nueve personas también estarían vinculadas a la investigación. Estas presuntamente integrarían una red que utilizaba las redes sociales y plataformas digitales para coordinar y planificar el supuesto atentado contra el mandatario.

Notas relacionadas

Detención y allanamientos en San Francisco de Macorís

De la Cruz Sosa permanece detenido desde el pasado lunes, cuando las autoridades realizaron allanamientos en su apartamento, ubicado en el sector Vista al Valle de San Francisco de Macorís, y en una ferretería.

Durante los operativos, las autoridades habrían recolectado evidencias que estarían vinculadas con la investigación.

Te puede interesar

  1. RegionalesAplazan medida de coerción contra joven acusado de amenazar a Abinader en SFM
  2. República DominicanaAplazan coerción contra acusado de atentar contra Abinader
  3. República DominicanaEE.UU. destaca acciones de RD contra empresas chinas que operaban ilegalmente
  4. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  5. PolíticaRanfis Trujillo respalda lucha contra pandillas en Haití
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:CDN
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS