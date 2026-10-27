Congreso abordará la salud mental, seguridad y accidentes laborales

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.- Como una respuesta al incremento de un 7.8 % en los accidentes laborales, que alcanzaron los 28,808 casos entre enero y septiembre de 2026, la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) hará su XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, los días 11 y 12 de noviembre, en el Hotel Jaragua, bajo el lema “La Nueva Cultura Empresarial: Salud Mental, Bienestar y Seguridad Laboral”.
La presidenta de la Copardom, Laura Peña Izquierdo, explicó que este congreso se enmarca en la celebración del 80 aniversario de esa entidad y busca promover una nueva cultura empresarial que integre la prevención de riesgos, el bienestar físico y emocional de los trabajadores y la salud mental como componentes esenciales de la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), durante los primeros nueve meses del año se registraron 2,081 accidentes laborales más que en igual período de 2025, cuando se notificaron 26,727 casos.
De los accidentes reportados este año, 16,067 ocurrieron en centros de trabajo y 12,412 durante los desplazamientos de los trabajadores. El informe también revela que las enfermedades profesionales aumentaron de 76 a 115 casos, equivalente a un 51.3 %, mientras que las licencias por salud mental pasaron de 18 a 35, para un incremento del 94.4 %.
Expertos y líderes empresariales
La noche previa al congreso, el martes 10 de noviembre, realizarán un cóctel privado por el 80 aniversario de la Copardom, que incluirá una charla magistral a cargo de Milton Ray Guevara, ex presidente del Tribunal Constitucional, y la participación especial de Roberto Suárez, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores.
Notas relacionadas
El congreso abrirá oficialmente el miércoles 11 de noviembre, a las 9 de la mañana con las palabras de la presidenta de la Copardom, Peña Izquierdo; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares y el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marrazini.
Luego se dará paso una jornada de dos días donde especialistas y ejecutivos compartirán experiencias, estrategias y herramientas para fortalecer la seguridad, la salud y el bienestar en las empresas dominicanas.
Entre los expositores figuran Nieves Ramos, directora corporativa de gestión humana de Grupo SID, quien presentará el caso de éxito “Bienestar Laboral”; Juan Fernando Salcedo, supervisor de salud y seguridad de Barrick Pueblo Viejo, con el tema “El Estándar de Oro en la Gestión de Flotilla”; y Melody Amarante, superintendente de entrenamiento y desarrollo de Barrick, quien abordará la formación de operadores de equipos pesados.
Condición para la sostenibilidad empresarial
También participarán Margarita Quijano, con la conferencia “Del silencio al acompañamiento: salud mental en las organizaciones”; Ariel Almazán, analizará la salud mental como condición para la sostenibilidad empresarial; y Rafael Llanes, expondrá sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial para mejorar el trabajo y la calidad de vida.
El programa contempla, además, un panel sobre cultura empresarial desde la perspectiva de la alta dirección, con la participación prevista de Gastón Gavin, CEO del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe); José Rodríguez, CEO de EGE Haina; y Rafael Izquierdo, presidente del Grupo Universal.
Asimismo, Karina Guaba, del grupo Punta Cana, tratará el tema “Salud inteligente”, compartirá las prácticas de bienestar de esa empresa, mientras otros especialistas abordarán la prevención de riesgos, el liderazgo y las nuevas tendencias en bienestar organizacional.
Anuncio del congreso
Los detalles del evento fueron presentados durante una rueda de prensa celebrada en el salón Empresarial de la Torre AIRD, encabezada por Laura Peña Izquierdo, junto a directivos y asesores de la Copardom, entre ellos Christy Luciano, José Ruiz, Rosalina Trueba, Gina Cordero, William Matías Ramírez, Samuel Pérez, Héctor Bretón y Juan Roberto Amell.
Con esta nueva edición, Copardom procura impulsar una cultura empresarial en la que la prevención, la salud mental y el bienestar de los trabajadores constituyan prioridades estratégicas para fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible del país.
Te puede interesar
- Propuesta de diputada para regularizar documentos provoca revuelo en el Congreso
- Congreso reúne a especialistas para abordar avances de la cirugía cardiovascular
- «En la Red Pública no existe copago» reitera el Servicio Nacional de Salud
- Nacionalistas piden retirar proyecto para regularizar cédulas del Congreso
- Toronja y medicamentos: una combinación que puede poner en riesgo la salud