Congreso abordará la salud mental, seguridad y accidentes laborales

Santo Domingo, RD.- Como una respuesta al incremento de un 7.8 % en los accidentes laborales, que alcanzaron los 28,808 casos entre enero y septiembre de 2026, la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) hará su XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, los días 11 y 12 de noviembre, en el Hotel Jaragua, bajo el lema “La Nueva Cultura Empresarial: Salud Mental, Bienestar y Seguridad Laboral”.

La presidenta de la Copardom, Laura Peña Izquierdo, explicó que este congreso se enmarca en la celebración del 80 aniversario de esa entidad y busca promover una nueva cultura empresarial que integre la prevención de riesgos, el bienestar físico y emocional de los trabajadores y la salud mental como componentes esenciales de la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), durante los primeros nueve meses del año se registraron 2,081 accidentes laborales más que en igual período de 2025, cuando se notificaron 26,727 casos.

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De los accidentes reportados este año, 16,067 ocurrieron en centros de trabajo y 12,412 durante los desplazamientos de los trabajadores. El informe también revela que las enfermedades profesionales aumentaron de 76 a 115 casos, equivalente a un 51.3 %, mientras que las licencias por salud mental pasaron de 18 a 35, para un incremento del 94.4 %.

Expertos y líderes empresariales

La noche previa al congreso, el martes 10 de noviembre, realizarán un cóctel privado por el 80 aniversario de la Copardom, que incluirá una charla magistral a cargo de Milton Ray Guevara, ex presidente del Tribunal Constitucional, y la participación especial de Roberto Suárez, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores.