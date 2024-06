Conflicto en Santiago entre choferes por incorporación de nueva ruta urbana

SANTIAGO.- Este martes, decenas de choferes se congregaron en la vía pública debido a la incorporación de los nuevos corredores S-O, O -34 que cubriría parte del centro urbano, hasta el distrito municipal Santiago Oeste, la autopista Joaquín Balaguer.

La ruta aprobada en febrero del pasado año, según los protestantes es ilegal por lo piden la intervención de las autoridades municipales para solucionar la situación a fin de evitar confrontaciones que puedan salirse de control.

“Ellos andan provocando a los choferes, supuestamente en una jeepeta roja y andan sacándole cuchillos a los compañeros. Estamos evitando un problema mayor. Hemos hecho un llamado a las autoridades, pero ahora estamos esperando la respuesta del ayuntamiento”, expreso uno de los manifestantes.

Además, estos argumentan que las nuevas rutas afectarán a las existentes y provocarán fuertes congestiones vehiculares.

Por otro lado, el presidente de la empresa de transporte Santiago Oeste, Mario Ureña, propietario de la nueva ruta SO, afirmó que esta no perjudicará a las rutas existentes, ya que no compartirá trayecto con ellas. Aseguró que la aprobación de la nueva ruta se realizó por el cabildo.

Ante la situación, agentes de la policía se presentaron en una concentración que realizaron los choferes para garantizar el orden. Las nuevas rutas sumarían 30 las rutas del transporte urbano en esta ciudad.