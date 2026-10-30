Confían al diputado Sandro Sánchez el estudio de la Ley Mirabal

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Santo Domingo, RD.- La Cámara de Diputados designó al legislador Jesús Manuel (Sandro) Sánchez para presidir la comisión especial que tendrá la responsabilidad de estudiar el proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocida como Ley Mirabal, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia de género.
La escogencia de Sánchez coloca en sus manos la conducción de los trabajos de análisis de una propuesta considerada de alto impacto social, debido a su alcance en materia de prevención, protección, atención, investigación y sanción de las violencias contra las mujeres.
Resultado de un amplio proceso de consulta y construcción
La Ley Mirabal fue presentada ante el Congreso Nacional por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y entregada formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como resultado de un amplio proceso de consulta y construcción colectiva en el que participaron instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sistema de justicia y legisladores.
La propuesta cuenta además con el respaldo de la plataforma Déjala Ir, impulsada por la diputada Kimberly Taveras, quien ha promovido durante años una reforma integral para fortalecer la protección de las mujeres y prevenir la violencia de género.
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Bajo la dirección de Sandro Sánchez, la comisión especial tendrá la misión de estudiar el contenido de la iniciativa, escuchar las opiniones de los distintos sectores vinculados al tema y rendir un informe al pleno de la Cámara de Diputados para continuar su curso legislativo.
La pieza legislativa procura articular una respuesta estatal unificada frente a la violencia contra las mujeres, eliminando la dispersión institucional y estableciendo mecanismos más efectivos de prevención, protección, atención y acceso a la justicia para las víctimas.
Fortalecer la capacidad de respuesta del Estado
Asimismo, la iniciativa incorpora nuevas figuras y herramientas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y rendir homenaje al legado de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, símbolos de la lucha por la libertad, la dignidad y los derechos humanos.
La comisión especial estará integrada por 16 legisladores y tendrá como vicepresidenta a la diputada Selinée Méndez, acompañando a Sandro Sánchez en el proceso de estudio de una de las propuestas legislativas más relevantes actualmente en agenda dentro del Congreso Nacional.
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