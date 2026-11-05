CONEP fortalece alianzas comerciales de RD en Iberoamérica

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) firmó un acuerdo de cooperación con la Confederación Empresarial de Portugal (CIP) para impulsar el comercio y las inversiones entre ambos países.

El convenio se concretó durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en Madrid, España, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana.

El memorando establece canales de cooperación en logística, comercio, promoción de inversiones, productividad, sostenibilidad e innovación tecnológica.

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El acuerdo también busca facilitar misiones empresariales, foros de negocios e intercambios entre los sectores productivos de República Dominicana y Portugal.

El vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, afirmó que esta alianza permitirá ampliar los vínculos con el mercado europeo. También destacó su potencial para atraer inversiones y generar empleos de calidad.

CONEP concluye gestión en FEDEPRICAP

Durante el encuentro, el CONEP también concluyó su mandato al frente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP).

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La presidencia pasó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

El presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, destacó los avances de su gestión. Entre ellos, mencionó el regreso de los encuentros presenciales y la reincorporación del CONEP de Panamá a la federación.

El dirigente empresarial también resaltó la participación del sector privado en espacios de diálogo con el Gobierno dominicano y en iniciativas como el Foro Internacional META RD 2036.

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Agenda empresarial iberoamericana

El CONEP participó en el encuentro empresarial junto al presidente Luis Abinader. La actividad reunió a representantes del sector privado y autoridades de distintos países de Iberoamérica.

Durante la clausura, se presentó el «Compromiso empresarial por el futuro de Iberoamérica», una hoja de ruta de diez puntos impulsada por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

El documento plantea acciones para promover la formalización, la seguridad jurídica, el desarrollo de las mipymes y las alianzas entre los sectores público y privado.

El presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, sostuvo que República Dominicana tiene oportunidades para atraer inversiones y participar en la reorganización de las cadenas globales de valor.