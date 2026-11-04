Condenan a 40 y 20 años a asesinos de taxista en La Vega

El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega condenó a 40 y 20 años de prisión a dos hombres que asesinaron a tiros a un taxista para robarle su vehículo y otras pertenencias.

Los condenados son Anubi Trinidad, también identificado como Aneudy Trinidad, sentenciado a 40 años, y Miguel Ángel Capellán Caba, quien recibió una pena de 20 años.

Ambos deberán pagar RD$5 millones cada uno a los familiares de la víctima, Domingo Herman Paulino Gutiérrez, conocido como Moreno.

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El tribunal los declaró culpables de asesinato, asociación de malhechores y violación de la Ley de Armas número 631-16. También ordenó que cumplan las penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega.

Cómo ocurrió el crimen

Según el expediente del Ministerio Público, los procesados abordaron el vehículo de Paulino Gutiérrez, un Mitsubishi Lancer verde oscuro, el 13 de mayo de 2024.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:34 de la madrugada en la calle Carlos María Sánchez, esquina Presidente Espaillat, del sector Boca del Lobo, en Villa Rosa.

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Posteriormente, trasladaron a la víctima hasta el callejón de Las Vacas, en el sector El Pino, donde la asesinaron a tiros alrededor de las 8:10 de la mañana.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó que Paulino Gutiérrez murió por heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza y la espalda.

Tras cometer el crimen, los hombres huyeron en el vehículo de la víctima con destino a Santiago de los Caballeros. De acuerdo con la investigación, Trinidad conducía el automóvil y entregó el chip del celular del taxista a un hombre conocido como Chino, quien le pagó por el aparato.

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Investigación y pruebas

El vehículo fue localizado el 28 de mayo de 2024 dentro de un canal de riego en Navarrete, provincia Santiago.

El 2 de junio de ese año, Trinidad informó a las autoridades que había dejado en Navarrete la pistola utilizada en el crimen. El arma fue posteriormente incautada.

Durante el juicio, la fiscal litigante Yurisan Ceballos Ramírez presentó pruebas documentales, periciales, materiales y testimoniales. También incorporó imágenes de videos en las que, según el Ministerio Público, se observa a los acusados abordar el vehículo de la víctima y trasladarse hasta el lugar donde ocurrió el asesinato.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Carlos Núñez Pichardo, bajo la dirección de la titular de la Fiscalía de La Vega, Aura Luz García Martínez.