Condenan a Elmy Piña por difamación contra senador

República Dominicana.- La Octava Sala Penal del Distrito Nacional declaró culpable al comunicador Elmy Abelardo Piña Azcona, conocido como Elmy Piña, por los delitos de difamación e injuria en perjuicio del senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.

Como parte de la sentencia, el tribunal condenó al comunicador al pago de una indemnización de cinco millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000) a favor del legislador, por concepto de daños y perjuicios morales ocasionados por los hechos juzgados.

La decisión judicial también establece que Piña Azcona deberá asumir las costas civiles del proceso, como parte de las consecuencias legales derivadas del fallo.

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La condena se produce en el marco de un proceso judicial. Proceso iniciado a raíz de las acciones atribuidas al comunicador contra el senador Santiago José Zorrilla. Declaraciones por las cuales fue juzgado por difamación e injuria.

Este tipo de procesos busca establecer responsabilidades legales cuando se considera que determinadas expresiones afectan el honor, la reputación o la dignidad de una persona. La indemnización por daños morales procura compensar las consecuencias no patrimoniales reconocidas por el tribunal.