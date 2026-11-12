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El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a Argenis Abrahán Amézquita García, tras declararlo culpable de violar sexualmente en reiteradas ocasiones a una niña de 10 años, en hechos ocurridos en el sector Buenos Aires de Herrera.

La investigación del Ministerio Público, encabezada por la fiscal Brenda Reyes, establece que la menor reveló a su madre las agresiones sexuales de las que había sido víctima, lo que motivó a la progenitora a acudir ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

La condena fue dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste.

Denuncia e investigación

Pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio:

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• Examen físico practicado por un médico legista.

• Entrevista forense realizada a la víctima por una profesional de la psicología.

• Evidencias periciales, documentales y testimoniales.

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Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó distintos elementos probatorios para demostrar la responsabilidad penal de Amézquita García.

Entre las evidencias presentadas figuraron un examen físico realizado por un médico legista, una entrevista forense practicada a la víctima por una profesional de la psicología, así como otras pruebas periciales, documentales y testimoniales.

Pruebas presentadas durante el juicio

Estos elementos fueron examinados y valorados por los jueces durante el juicio, hasta concluir con una sentencia condenatoria de 20 años de reclusión.

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La decisión fue adoptada por los jueces Julio Aybar, presidente del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste; Sandra Josefina Cruz y Loida Amador Sención.

Los magistrados declararon culpable a Amézquita García de violar los artículos 331 y 332-1 del Código Penal dominicano, relacionados con la violación sexual y sus circunstancias agravantes.

También establecieron la violación del artículo 396 de la Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

En consecuencia, el tribunal impuso al procesado 20 años de reclusión y dispuso que cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

La identidad de la niña se mantiene bajo reserva para proteger su integridad y garantizar sus derechos, conforme a las medidas de protección de menores involucrados en procesos judiciales.