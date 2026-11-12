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Hato Mayor — El Tribunal Colegiado de este distrito judicial, presidido por el magistrado Francisco Arias, dictó una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de Juan Henry Familia, tras ser hallado culpable del delito de violencia intrafamiliar agravada en perjuicio de su expareja y del Estado Dominicano.

Durante el juicio, los elementos probatorios presentados ante el tribunal evidenciaron la gravedad de las agresiones sufridas por la víctima.

Entre los testimonios más estremecedores expuestos en el proceso se destacó que, en una ocasión, la mujer fue brutalmente golpeada por el condenado a tal punto que tuvo que hacerse la muerta para que él detuviera la agresión y le perdonara la vida.

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Momento del juicio

El tribunal dispuso la pena y resolvió las costas

La sentencia y las medidas civiles

De acuerdo con el fallo emitido por el estrado, el imputado deberá cumplir la pena impuesta en la cárcel pública correspondiente. Asimismo, el tribunal dispuso declarar las costas penales de oficio.

En el aspecto civil, la corte acogió la demanda interpuesta a través de la representación legal de la afectada, reconociendo los perjuicios sufridos a consecuencia de los abusos, y procedió a compensar las costas civiles del proceso.

Otras condenas

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El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega condenó a 40 y 20 años de prisión a dos hombres que asesinaron a tiros a un taxista para robarle su vehículo y otras pertenencias.

Los condenados son Anubi Trinidad, también identificado como Aneudy Trinidad, sentenciado a 40 años, y Miguel Ángel Capellán Caba, quien recibió una pena de 20 años.

Ambos deberán pagar RD$5 millones cada uno a los familiares de la víctima, Domingo Herman Paulino Gutiérrez, conocido como Moreno.

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El tribunal los declaró culpables de asesinato, asociación de malhechores y violación de la Ley de Armas número 631-16. También ordenó que cumplan las penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega.