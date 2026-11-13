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El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que puso en conocimiento del Ministerio Público un caso relacionado con la difusión de un video en el que aparece un hombre junto a una menor de edad realizando gestos y pronunciando expresiones de contenido sexual.

La institución explicó que las autoridades judiciales recibieron la información y trabajan en las actuaciones correspondientes para abordar la situación.

«El Ministerio Público ya está en conocimiento y trabaja en adoptar las medidas correspondientes. Esta instancia está apoderada del caso», indicó el departamento de Comunicaciones de Conani.

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Video difundido en TikTok genera rechazo

El audiovisual fue publicado en TikTok por un usuario identificado como Carlos Tejeda. En la grabación, el hombre aparece junto a una bebé y asegura que se trata de su sobrina.

La publicación generó numerosas reacciones de rechazo entre usuarios de las plataformas digitales. Varios internautas solicitaron que las autoridades investiguen el contenido y garanticen la protección de la niña.

La circulación del material también provocó preocupación por la exposición de una menor en un contexto de contenido sexual.

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Denuncian posible segundo caso con otra menor

Tras la difusión del primer video, distintas cuentas en redes sociales compartieron señalamientos sobre una segunda grabación.

Según esas publicaciones, el mismo hombre supuestamente habría afirmado que abusó de otra sobrina, de 13 años.

Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente. Por tanto, debe mantenerse como una denuncia difundida en plataformas digitales y no como un hecho probado.

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Hasta el momento, Conani no ha ofrecido detalles sobre la identidad de las menores, el lugar donde ocurrieron los hechos ni las posibles medidas adoptadas por las autoridades.

Protección de la identidad de las menores

La difusión de materiales de esta naturaleza requiere especial cuidado para evitar una nueva exposición de las niñas involucradas.

La Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, contempla garantías para proteger su integridad, intimidad y dignidad.

Entre los aspectos que deben tenerse en cuenta están:

Identidad protegida: evitar divulgar nombres, rostros, direcciones u otros datos que permitan identificar a las menores.

evitar divulgar nombres, rostros, direcciones u otros datos que permitan identificar a las menores. Contenido audiovisual: no compartir ni reproducir el video, pues su circulación puede profundizar la exposición de la niña.

no compartir ni reproducir el video, pues su circulación puede profundizar la exposición de la niña. Investigación oficial: corresponde al Ministerio Público establecer las circunstancias del caso y determinar posibles responsabilidades.

corresponde al Ministerio Público establecer las circunstancias del caso y determinar posibles responsabilidades. Presunción de inocencia: los señalamientos contra el adulto deben ser investigados por las autoridades antes de establecer responsabilidades penales.

Conani reiteró que el Ministerio Público está apoderado del caso. La investigación deberá determinar lo ocurrido y las medidas necesarias para garantizar la protección de las menores.