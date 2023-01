Con pistola en mano, agente Digesett pide a patanista que se baje de vehículo

Santo Domingo, RD.- Un video que circula en redes sociales captó la discusión entre un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el conductor de una patana, a quien se le escucha decir que a pesar de tener todo en orden, el agente intenta fiscalizarlo, a la vez que lo “apunta con una pistola” para que se baje del vehículo.

“Yo vengo en esa dirección y tengo las direccionales puestas. Me está apuntando con la pistola, y yo no estoy haciendo nada. Ni me estoy resistiendo”, sostiene el ciudadano mientras cruza palabras con el policía de tránsito.

El hombre, cuya identidad se desconoce, expresa que no está violentado las leyes, ni se ha negado a entregarles los documentos requeridos.

“Yo no le he dicho a usted eso, yo se los voy a entregar. Yo no le he dicho a usted que no le voy a entregar la licencia”, añade el patanista.

El incidente habría ocurrido en Santo Domingo Este, próximo a la autopista Las Américas, en dirección oeste-este, tras cruzar el puente Duarte.