Dajabón, RD. – El comercio entre haitianos y dominicanos en la zona fronteriza de Dajabón, se desarrolla con normalidad este lunes a pesar de la crisis y los hechos de violencia que se viven en diferentes ciudades de ese país.

Desde tempranas horas de la mañana se hizo notar un incremento en el flujo de comerciantes haitianos y vehículos hacia el mercado Binacional. Y Según explico el director del CESFRONT, la frontera se encuentra tranquila y bajo las medidas de seguridad dispuestas por el gobierno dominicano. Esto, para garantizar la seguridad del territorio.

Se recuerda que este domingo por el lado de Jimaní iniciaron algunas evacuaciones de personal diplomático ante la crisis haitiana.

Comercio binacional en Jimaní se desarrolló con normalidad el jueves

El mercado binacional en Jimaní, provincia Independencia se desarrolló con normalidad el pasado jueves, aunque con poco flujo de compradores. Esto, pese a los disturbios y la fuga de más de tres mil delincuentes de carteles haitianos.

«Está malo, malo, todo está malo, no hay gente, no ha pasado nadie. No hay paso y si no hay paso la cosa está malo», dijo un comerciante haitiano.

Luego de que en esta semana se recrudeciera la violencia en Haití y varias bandas haitianas penetraran a dos penales y liberaran a más de 3,000 delincuentes, las autoridades dominicanas han restringido el paso de haitianos hacia este lado de la nación.