40 niños muertos en una semana: RD resgistra mil 448 este 2026

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Santo Domingo, RD.- República Dominicana registró 40 nuevas muertes infantiles durante la Semana Epidemiológica 38, que corresponde del 20 al 26 de septiembre.
El reporte que forma parte del informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, resalta además, que de estas 40 nuevas defunciones, 32 correspondieron a muertes neonatales (ocurridas durante los primeros 28 días de vida).
Con estas notificaciones, el acumulado de muertes infantiles asciende a mil 448 en lo que va de año 2026.
Aclara que de ese total, mil 214 defunciones, equivalentes al 84 %, ocurrieron durante el período neonatal. Esto evidencia la concentración de la mortalidad infantil en los primeros días de vida.
La Dirección de Epidemiología dijo que mantiene el seguimiento de la frecuencia y distribución territorial de las muertes infantiles y neonatales. Todo con el objetivo de generar información que contribuya a orientar las medidas de prevención y fortalecer la atención en los servicios de salud.
En la República Dominicana, la mortalidad infantil muestra una ligera reducción general en 2026, aunque sigue siendo un desafío sanitario importante.
Notas relacionadas
Mdidas de prevención
La prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria constituyen un componente de las acciones dirigidas a reducir riesgos prevenibles dentro de los establecimientos de salud.
En las áreas de atención materna y neonatal, estas medidas buscan reforzar las condiciones de higiene y seguridad para proteger tanto a las madres como a los recién nacidos.
Dengue permanece
El reporte también dijo que el país registra 371 casos confirmados de dengue hasta finales de septiembre de 2026, con un aumento de 137 contagios respecto al mismo período de 2025, cuando se habían reportado 234 casos.
Pese al incremento interanual, las autoridades sanitarias indicaron que la enfermedad se mantiene en la zona de éxito del corredor endémico, por debajo de los niveles de seguridad establecidos a partir de los registros históricos de 2019 a 2025.
El boletín sitúa la incidencia acumulada en 4.60 casos por cada 100,000 habitantes, con una variación de la tasa del 54 %.
Durante la semana epidemiológica 38 se confirmaron nueve casos nuevos. De estos, ocho correspondieron al serotipo DENV-2, mientras que uno no pudo ser tipificado.
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