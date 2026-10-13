40 niños muertos en una semana: RD resgistra mil 448 este 2026

Santo Domingo, RD.- República Dominicana registró 40 nuevas muertes infantiles durante la Semana Epidemiológica 38, que corresponde del 20 al 26 de septiembre.

El reporte que forma parte del informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, resalta además, que de estas 40 nuevas defunciones, 32 correspondieron a muertes neonatales (ocurridas durante los primeros 28 días de vida).

Con estas notificaciones, el acumulado de muertes infantiles asciende a mil 448 en lo que va de año 2026.

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Aclara que de ese total, mil 214 defunciones, equivalentes al 84 %, ocurrieron durante el período neonatal. Esto evidencia la concentración de la mortalidad infantil en los primeros días de vida.

La Dirección de Epidemiología dijo que mantiene el seguimiento de la frecuencia y distribución territorial de las muertes infantiles y neonatales. Todo con el objetivo de generar información que contribuya a orientar las medidas de prevención y fortalecer la atención en los servicios de salud.

En la República Dominicana, la mortalidad infantil muestra una ligera reducción general en 2026, aunque sigue siendo un desafío sanitario importante.