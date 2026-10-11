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Atribuyen a intereses políticos denuncias sobre deterioro en Ciudad Juan Bosch

Líderes comunitarios y residentes de Ciudad Juan Bosch atribuyen a intereses políticos las denuncias sobre un supuesto deterioro del residencial. Destacan avances en seguridad, educación y servicios básicos, y llaman a trabajar unidos para atender las necesidades pendientes.

Rosa Reyes
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Líderes comunitarios de Ciudad Juan Bosch atribuyen a intereses políticos y malintencionados las denuncias por supuesto deterioro en el proyecto residencial. Varios residentes dijeron sentirse satisfechos con los avances en la zona.

Máximo Pacheco hizo un llamado a quienes han denunciado una supuesta degradación del residencial para que reconsideren sus planteamientos.

A juicio del líder comunitario, existe un trasfondo político en las denuncias sobre inseguridad, inestabilidad eléctrica y el estado del agua potable en Ciudad Juan Bosch.

“Les queremos decir a las personas malintencionadas que recapaciten”, expresó Pacheco, quien sostuvo que los residentes pueden disfrutar de los espacios públicos con tranquilidad. Como ejemplo, señaló que las personas utilizan sus teléfonos celulares en el parque porque, según afirmó, existe seguridad.

Varios residentes aseguran que Ciudad Juan Bosch ha evolucionado en términos de educación, salud, deporte y seguridad ciudadana. También afirmaron que cuentan con agua potable todos los días y electricidad durante las 24 horas.

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Destacan avances en educación y oportunidades para los jóvenes

En el ámbito educativo, una residente manifestó su satisfacción con las oportunidades disponibles para los niños del residencial.

“Mi niña, que estudia desde los dos años, ya va a salir para la secundaria y luego irá a la universidad sin tener que salir de Ciudad Juan Bosch. Para mí es un orgullo”, expresó.

Los comunitarios reconocieron que todavía persisten necesidades insatisfechas, pero exhortaron a no utilizarlas como motivo de confrontación.

Los representantes de la comunidad pidieron a los vecinos trabajar en conjunto y sin banderas partidarias para continuar impulsando el crecimiento del proyecto residencial, ubicado en Santo Domingo Este.

Por: Erick Montilla

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