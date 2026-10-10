Comunitarios de Ciudad Juan Bosch piden frenar la politización del proyecto

SANTO DOMINGO ESTE, República Dominicana. – Representantes comunitarios y residentes de Ciudad Juan Bosch hicieron un llamado a los distintos sectores políticos a actuar con responsabilidad y evitar la difusión de declaraciones que, a su juicio, presentan una imagen distorsionada de la realidad que se vive en esta comunidad.

Los comunitarios señalaron que quienes residen en el proyecto conocen de primera mano su evolución, los desafíos que aún persisten y las transformaciones experimentadas durante los últimos años. En ese sentido, consideraron necesario que cualquier valoración sobre Ciudad Juan Bosch se sustente en hechos verificables y no en intereses partidarios.

“Quienes vivimos en Ciudad Juan Bosch sabemos cómo estaba el proyecto antes de agosto de 2020 y cómo ha evolucionado desde entonces. Entendemos que todavía existen necesidades y aspectos por mejorar, pero también es justo reconocer las obras, las inversiones y los avances que han contribuido al crecimiento de nuestra comunidad”, expresaron representantes del sector.

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Comunitarios de Ciudad Juan Bosch exigen responsabilidad política y rechazan declaraciones que distorsionan la realidad local.

Avances que merecen ser reconocidos

Los comunitarios explicaron que, si bien existen áreas por mejorar, los logros alcanzados constituyen una base sólida para continuar fortaleciendo la calidad de vida y el bienestar de los residentes.

La vida en Ciudad Juan Bosch ha cambiado de manera notable en los últimos años. Lo que antes se percibía como un proyecto distante, hoy es un vecindario lleno de vida donde ya residen más de 15,000 familias. El crecimiento se siente en cada espacio con la llegada constante de nuevos propietarios.

Ese desarrollo también se traduce en tranquilidad para los padres y oportunidades para la juventud. La puesta en funcionamiento de escuelas, estancias infantiles y el Centro Tecnológico del INFOTEP permite a los jóvenes prepararse sin tener que desplazarse lejos.

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A esto se suma el avance en los trabajos del futuro campus universitario de la UASD, una obra de alto impacto para la zona y sus comunidades colindantes. En el ámbito de la salud y la atención social, la comunidad cuenta con un centro de diagnóstico para chequeos preventivos, Farmacias del Pueblo, atención para adultos mayores y espacios diseñados para el bienestar e inclusión de todas las personas.

En materia de esparcimiento y seguridad, la zona cuenta con un complejo deportivo, parques recreativos, plazas y un anfiteatro para la integración familiar. Asimismo, la presencia de un segundo cuartel policial, la fiscalía, la sede de la DNCD, garitas de control, el asfaltado de vías principales y la iluminación pública han consolidado un entorno más ordenado y seguro.

Comunitarios de Ciudad Juan Bosch piden frenar la politización del proyecto

Un llamado a la responsabilidad y a la unidad comunitaria La representación comunitaria reiteró que Ciudad Juan Bosch debe ser un espacio de encuentro, participación y colaboración entre ciudadanos, organizaciones sociales e instituciones públicas, independientemente de cualquier preferencia política.

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Por ello, exhortó a los dirigentes de todos los partidos a presentar propuestas concretas que contribuyan a resolver las necesidades pendientes, en lugar de promover enfrentamientos o utilizar la comunidad como plataforma de conrontación.

“En Ciudad Juan Bosch son bienvenidas todas las personas que deseen aportar, fiscalizar y presentar propuestas para mejorar nuestra calidad de vida, sin importar su afiliación partidaria. La crítica constructiva siempre tendrá espacio; lo que rechazamos es que se utilice a nuestra comunidad para difundir mensajes que desconozcan los avances logrados o que respondan exclusivamente a intereses electorales”, enfatizaron.

Finalmente, los voceros hicieron un llamado a los propios vecinos a asumir un rol activo en la convivencia ciudadana. “Instamos a todos los residentes a ser guardianes de nuestro entorno y actuar con civismo, respetando estrictamente las normas de tránsito, los límites de velocidad, evitando ruidos molestos y manteniendo la limpieza de las vías públicas. El cuidado, la tranquilidad y el desarrollo de nuestra comunidad dependen del compromiso de cada uno de nosotros”.