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Santo Domingo, RD.– La violencia de género es una problemática que afecta la integridad física, emocional, psicológica y económica de miles de personas. Sin embargo, una de las principales barreras para enfrentarla es el desconocimiento de cómo denunciarla o buscar ayuda y cuáles son los requisitos para solicitar protección ante las autoridades.

Ante esto surge la pregunta ¿es necesario esperar el primer golpe para denunciar? La respuesta es no.

Cualquier conducta que vulnere los derechos, amenace la integridad o ponga en peligro la vida de una persona debe ser comunicada a las autoridades.

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Las amenazas, los insultos constantes, la intimidación, el control excesivo, el aislamiento, la violencia sexual y las agresiones económicas también constituyen manifestaciones de violencia que no deben normalizarse.

¿Cómo denunciarla?

En República Dominicana, la Procuraduría General de la República (PGR) dispone de mecanismos gratuitos para recibir denuncias y atender a las víctimas.

Entre ellos figura la línea directa *212, habilitada exclusivamente para casos de violencia de género e intrafamiliar, con atención durante las 24 horas del día, todos los días de la semana.

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Asimismo, las personas pueden comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 cuando exista peligro inmediato, mientras que la Línea Vida, a través del número 809-200-1202, ofrece asistencia para denunciar situaciones de violencia y recibir orientación. Estos servicios permiten solicitar ayuda sin tener que esperar a que ocurra una agresión física.

¿Qué tipos de violencia se pueden denunciar?

La violencia de género no se limita a los golpes. Incluye agresiones físicas, psicológicas, verbales, sexuales y económicas. También comprende amenazas, persecución, acoso, humillaciones, control de los recursos financieros, restricciones a la libertad y cualquier comportamiento que busque someter o intimidar a otra persona.

Para comprender cómo se desarrolla este fenómeno, el modelo sociológico del iceberg plantea tres dimensiones. La violencia directa representa la parte visible, donde aparecen las agresiones físicas, verbales y psicológicas. Sin embargo, debajo de esa superficie existen otras manifestaciones menos evidentes.

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La violencia estructural se relaciona con condiciones sociales, económicas y políticas que producen desigualdad, dependencia y limitaciones para acceder a derechos fundamentales. Por su parte, la violencia cultural o simbólica comprende creencias, estereotipos, expresiones y patrones sociales que justifican o normalizan el maltrato. Estas dimensiones ayudan a comprender por qué muchas víctimas tardan en reconocer o denunciar las agresiones.

¿Dónde y cómo presentar una denuncia?

El primer paso consiste en acudir a la Fiscalía más cercana, preferiblemente a una Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Allí, el personal correspondiente puede recibir la denuncia, evaluar el riesgo y orientar a la persona sobre las medidas de protección disponibles. También se puede solicitar asistencia a través de los canales telefónicos habilitados.

Al momento de presentar la denuncia, la víctima debe explicar lo sucedido con la mayor claridad posible: qué ocurrió, cuándo, dónde, quién cometió la agresión y si existen antecedentes de amenazas, intimidación o episodios anteriores de violencia. Es importante informar si hay menores de edad involucrados o si el agresor tiene acceso a armas.

¿Qué se necesita para denunciar?

Recordar que no es necesario esperar el primer golpe. Uno de los aspectos más importantes es que no se debe exigir a la víctima que espere una nueva agresión ni que presente lesiones físicas para comunicar una situación de violencia. Tampoco debe interpretarse la ausencia de fotografías, videos o testigos como un impedimento para acudir a las autoridades.

Siempre que estén disponibles, pueden aportarse documentos de identidad, mensajes de texto, conversaciones, fotografías, grabaciones, informes médicos, certificados de lesiones, nombres de testigos y cualquier otro elemento que contribuya a esclarecer los hechos. Estos recursos pueden fortalecer la investigación, pero no deben convertirse en una condición para solicitar ayuda o poner una denuncia.

Tampoco es indispensable contratar un abogado para acudir a la Fiscalía y comunicar los hechos. La persona puede presentarse directamente ante las autoridades y solicitar orientación. Si existen lesiones o afectaciones emocionales, también puede recibir atención médica y psicológica, cuyos informes podrían servir como elementos de respaldo para el proceso.

Después de recibir la denuncia, las autoridades deben evaluar las circunstancias y el nivel de peligro. Dependiendo de cada caso, pueden gestionar medidas de protección. También, asistencia psicológica, orientación jurídica y otras acciones destinadas a evitar que continúen las agresiones.

Entre las medidas que pueden solicitarse figuran las órdenes de protección y las restricciones de acercamiento o comunicación, conforme a las disposiciones legales aplicables.

¿Es necesario esperar el primer golpe?

Amenazas de muerte.

Control coercitivo.

Persecución.

Humillaciones.

Intimidación.

Abuso psicológico.

En situaciones de peligro inmediato, la prioridad debe ser proteger la vida. La víctima debe procurar trasladarse a un lugar seguro, comunicarse con el 911 o solicitar asistencia mediante el *212. También puede acudir a una persona de confianza y evitar confrontar al agresor si esto representa un riesgo adicional.

Denunciar la violencia de género no es únicamente una decisión individual, sino un paso para romper el silencio y evitar que las agresiones continúen.

Reconocer las primeras señales, buscar orientación y utilizar los mecanismos institucionales disponibles puede marcar la diferencia entre permanecer expuesto al peligro y recibir protección.