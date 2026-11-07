Renuncia Comisión Electoral que tendría a su cargo elecciones del COD

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Los tres integrantes de la Comisión Electoral que tendría a su cargo las elecciones del Comité Olímpico Dominicano (COD) presentaron su renuncia irrevocable. La decisión responde a situaciones legales que los llevaron a buscar asesoría jurídica.
El equipo estaba presidido por el doctor Dionisio Guzmán. También lo integraban el cronista deportivo Jorge Torres Ocumárez y el ingeniero Rafael Villalona Calero.
La renuncia consta en una carta a la que tuvo acceso el periódico elCaribe. En el documento, sus integrantes explican que buscaron asesoría legal ante situaciones que se presentan en los tribunales de la República Dominicana.
«Cuando aceptamos la dirección, administración y supervisión de las elecciones del COD, conforme a lo establecido en el capítulo De la Comisión Electoral, lo hicimos con el más elevado deseo de contribuir, como así lo hemos hecho por años, con el deporte, y de manera especial con el olimpismo dominicano», expresa la misiva.
En otro párrafo, los renunciantes explican que las consultas legales les advirtieron sobre asuntos que no podían pasar por alto. Por esa razón, presentaron su salida formal e irrevocable.
La carta también agradece la confianza que depositaron en ellos. Además, expresa sus deseos de éxito a quienes buscan poner el deporte al servicio del desarrollo humano.
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Cuatro aspirantes a dirigir el COD
La renuncia ocurre en medio del proceso para elegir a las nuevas autoridades del Comité Olímpico Dominicano para el período 2026-2030.
Cuatro dirigentes deportivos aspiran a presidir el organismo. Uno de ellos es Garibaldy Bautista, presidente de la Federación Dominicana de Softbol y actual titular del COD.
También figura Luis Chanlatte, presidente de la Federación Dominicana de Wu-Shu y secretario general del comité. Otro aspirante es José Mera, quien preside la Federación Dominicana de Tiro al Plato y ocupa la tesorería del organismo.
El cuarto candidato es Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo.
La Comisión Electoral tendría a su cargo la organización y supervisión de los comicios. La celebración está prevista para el miércoles 9 de diciembre.
En su comunicación, los integrantes también agradecieron a la Asamblea General y al Comité Ejecutivo por elegirlos para esa responsabilidad.
Asimismo, destacaron la importancia de mantener la ética y el juego limpio en las entidades olímpicas. También defendieron los valores de amistad, solidaridad y paz entre quienes aspiran a dirigirlas.
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