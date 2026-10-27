Comerciantes de la frontera pagan US$5,000 semanales a bandas haitianas

Comerciantes dominicanos y haitianos tendrían que pagar hasta 5,000 dólares semanales a bandas que operan en Haití para ingresar mercancías a ese territorio, según denunció Iván García, presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes.

La denuncia se produce en medio de las tensiones entre República Dominicana y Haití, una situación que también ha generado dificultades para el intercambio comercial entre ambos países.

Iván García aseguró que los comerciantes deben entregar grandes sumas de dinero para poder trasladar sus productos hacia el mercado haitiano. Según explicó, estos pagos semanales representan una carga para quienes dependen del comercio binacional.

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Por su parte, Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dijo desconocer la práctica denunciada por García. Sin embargo, reconoció que los constantes conflictos en Haití han afectado las actividades comerciales entre ambas naciones.

Mientras tanto, Antonio Cruz Rojas, vicepresidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios, consideró que la denuncia debe recibir atención. También llamó a velar por la seguridad de los comerciantes que realizan operaciones en el vecino país.

Abinader señala puntos controlados por bandas

El presidente Luis Abinader también se refirió a la situación de seguridad en Haití durante su participación en el espacio La Semanal, el pasado lunes.

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En ese encuentro, el mandatario sostuvo que en la ruta que conecta Jimaní con Puerto Príncipe existen alrededor de siete puestos de poder controlados por bandas haitianas.