Comerciantes de Boca Chica exigen indemnización tras cuatro meses sin operar

Boca Chica.– Comerciantes del malecón de Andrés, en Boca Chica, exigieron indemnizaciones por los retrasos en los trabajos de infraestructura que se ejecutan en la zona, debido a las pérdidas económicas que aseguran enfrentar desde el cierre de sus establecimientos.

El Círculo de Comerciantes del Malecón de Andrés hizo un llamado al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), al Consorcio Nacir y a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Boca Chica (CORAABO) para que atiendan sus reclamos. También para que apliquen las disposiciones correspondientes sobre compensaciones.

Los comerciantes mantienen protestas pacíficas desde el pasado lunes, en rechazo a los efectos de las obras sobre sus negocios y la actividad económica de los residentes.

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Comerciantes denuncian cuatro meses de pérdidas económicas

Julio César Florentino, representante del Círculo de Comerciantes, explicó que en el malecón de San Andrés se desarrolla un proyecto de barreras sanitarias financiado por el Banco Mundial, mediante un préstamo gubernamental superior a los 11 mil millones de pesos.

El comerciante afirmó que, dentro de los recursos destinados al proyecto, a los vendedores les correspondería un 10 % para indemnizaciones, por lo que pidió que se materialicen las compensaciones.

De su lado, Verónica Valdez, también representante del sector, aseguró que los negocios llevan cuatro meses cerrados debido a las intervenciones en la zona.

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Valdez advirtió que la prolongación de los trabajos agrava la situación económica de los comerciantes, quienes necesitan las indemnizaciones para cubrir sus necesidades. Ademásd de mantener a sus familias.

Piden habilitar calles alternas y abrir diálogo

Los afectados, que operan restaurantes, cafeterías, bares, pescaderías y puestos de venta ambulante. También solicitaron la reparación y habilitación de las calles alternas para facilitar el acceso de clientes y visitantes.

Asimismo, reclamaron a las instituciones responsables ofrecer información clara sobre el avance de las obras. También establecer canales de diálogo que permitan conocer cuándo concluirán los trabajos.

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El Círculo de Comerciantes del Malecón de Andrés espera una respuesta de las autoridades. También del consorcio encargado de la construcción, mientras advierte sobre el impacto económico que representa mantener sus establecimientos cerrados durante meses.

Los vendedores insistieron en que necesitan soluciones concretas para recuperar sus actividades comerciales. También evitar que los retrasos en el proyecto continúen afectando el sustento de sus familias.

Por: Laura Rojas.