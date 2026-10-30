Colmados piden ampliar plazo para implementar facturación electrónica en RD

Santo Domingo. – La Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) solicitó al presidente Luis Abinader y al director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, ampliar el plazo para que los colmados y pequeños negocios de República Dominicana puedan incorporarse al sistema de facturación electrónica.

La organización argumentó que miles de establecimientos comerciales enfrentan dificultades tecnológicas, logísticas y de personal que limitan su capacidad para cumplir con las nuevas disposiciones tributarias.

Ricardo Rosario, presidente de la CNDU, explicó que, aunque se han desarrollado jornadas de orientación junto a empresas especializadas, todavía es reducido el número de pequeños negocios que se han inscrito en el sistema.

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El dirigente considera necesario establecer condiciones que permitan una transición gradual hacia la digitalización tributaria, tomando en cuenta las características y capacidades económicas de los colmados.

Detallistas proponen facturación electrónica gratuita para pequeños negocios

Además de solicitar una prórroga, la CNDU planteó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) facilite la emisión gratuita de facturas electrónicas a pequeños comerciantes que cuenten con el registro correspondiente.

La propuesta está dirigida especialmente a los establecimientos que necesitan emitir comprobantes fiscales a empresas e instituciones formalizadas, pero que no disponen de los recursos necesarios para contratar servicios tecnológicos especializados.

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Según Rosario, esta alternativa contribuiría a reducir las barreras de acceso al sistema. También facilitaría la incorporación de los pequeños comerciantes a los mecanismos de facturación digital.

La organización sostiene que la modernización tributaria debe acompañarse de herramientas accesibles, capacitación. También asistencia técnica para evitar que los costos adicionales afecten la sostenibilidad de los negocios.