Colmados piden ampliar plazo para implementar facturación electrónica en RD

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Santo Domingo. – La Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) solicitó al presidente Luis Abinader y al director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, ampliar el plazo para que los colmados y pequeños negocios de República Dominicana puedan incorporarse al sistema de facturación electrónica.
La organización argumentó que miles de establecimientos comerciales enfrentan dificultades tecnológicas, logísticas y de personal que limitan su capacidad para cumplir con las nuevas disposiciones tributarias.
Ricardo Rosario, presidente de la CNDU, explicó que, aunque se han desarrollado jornadas de orientación junto a empresas especializadas, todavía es reducido el número de pequeños negocios que se han inscrito en el sistema.
El dirigente considera necesario establecer condiciones que permitan una transición gradual hacia la digitalización tributaria, tomando en cuenta las características y capacidades económicas de los colmados.
Detallistas proponen facturación electrónica gratuita para pequeños negocios
Además de solicitar una prórroga, la CNDU planteó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) facilite la emisión gratuita de facturas electrónicas a pequeños comerciantes que cuenten con el registro correspondiente.
La propuesta está dirigida especialmente a los establecimientos que necesitan emitir comprobantes fiscales a empresas e instituciones formalizadas, pero que no disponen de los recursos necesarios para contratar servicios tecnológicos especializados.
Según Rosario, esta alternativa contribuiría a reducir las barreras de acceso al sistema. También facilitaría la incorporación de los pequeños comerciantes a los mecanismos de facturación digital.
La organización sostiene que la modernización tributaria debe acompañarse de herramientas accesibles, capacitación. También asistencia técnica para evitar que los costos adicionales afecten la sostenibilidad de los negocios.
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Colmados enfrentan dificultades para adaptarse a la facturación electrónica
Los colmados representan uno de los principales canales de comercio minorista en República Dominicana, especialmente en barrios y comunidades donde funcionan como puntos de abastecimiento de productos básicos.
Sin embargo, muchos de estos establecimientos operan con estructuras administrativas reducidas y recursos tecnológicos limitados.
Entre los principales desafíos señalados por el sector se encuentran la disponibilidad de equipos informáticos, el acceso a herramientas digitales. También la capacitación del personal y los costos asociados a la implementación de nuevos sistemas.
La CNDU considera que estas condiciones deben tomarse en cuenta al establecer los plazos y mecanismos de incorporación a la facturación electrónica.
Solicitud fue presentada durante foro de detallistas en Los Alcarrizos
Las declaraciones de Ricardo Rosario se produjeron durante la tercera edición del Foro Conversando con los Detallistas, celebrado en el municipio de Los Alcarrizos.
El encuentro reunió a representantes del comercio minorista y del sector empresarial para analizar estrategias que permitan fortalecer la competitividad de los pequeños establecimientos.
Entre los participantes estuvieron Alexander Cruz González, representante del programa A Comer del Campo al Colmado; Teodoro Adón, presidente de Empresas El Primo, y Fellito Luna, presidente de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Detallistas Unidos (Coopenadu).
Durante la actividad se abordaron temas relacionados con la competencia comercial, el financiamiento, los costos operativos y la modernización de los negocios detallistas.
CNDU pide proteger la sostenibilidad de los pequeños comercios
La Central Nacional de Detallistas Unidos reiteró que los colmados constituyen una fuente importante de empleo e ingresos para numerosas familias dominicanas.
La entidad señaló que estos negocios enfrentan presiones económicas relacionadas con los impuestos, el acceso al crédito y el incremento de sus costos de operación.
En ese sentido, Rosario sostuvo que las políticas de formalización y modernización deben desarrollarse sin comprometer la permanencia de los pequeños establecimientos en el mercado.
La organización espera que las autoridades evalúen su solicitud de ampliar el plazo y establecer mecanismos de apoyo para facilitar la adaptación de los colmados al sistema de facturación electrónica.
La petición se produce mientras República Dominicana continúa avanzando en la implementación de este mecanismo tributario, cuyo objetivo es modernizar los procesos de emisión y registro de comprobantes fiscales.
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