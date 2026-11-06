COE mantiene nueve provincias en alerta verde por incidencia de vaguada

Reportan inundaciones, deslizamientos y rescates

En su informe de situación, el COE contabilizó cinco incidentes y seis personas involucradas, además de un desplazado o albergado.

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Entre los acontecimientos reportados por la Defensa Civil figura el rescate de dos adultos mayores que quedaron atrapados en su vivienda en Tamboril, Santiago. Ambos fueron entregados al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

En Los Cacaos, San Cristóbal, un incendio destruyó completamente una vivienda de madera en el sector Los Candonguitos. El incidente obligó al desplazamiento de dos adultos y dos menores de edad.

Asimismo, el desbordamiento del río Guanuma, en Monte Plata, dejó incomunicada la comunidad Mamá Tingó con Los Botado, luego de la caída de un árbol.

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En Azua, las lluvias provocaron inundaciones urbanas en la comunidad de Orégano Grande, en Las Yayas, donde cinco viviendas resultaron anegadas.

Mientras tanto, en Loma Azul, provincia Hermanas Mirabal, se registraron cinco deslizamientos de tierra en la carretera Tenares-Gaspar Hernández. Los trabajos de limpieza permitieron restablecer el tránsito en la vía.

COE recomienda evitar cruzar ríos y arroyos

El organismo de emergencia mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas y recomienda a la población consultar los boletines oficiales, preparar sus planes familiares de emergencia y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas vulnerables.

Ante cualquier situación de emergencia, las autoridades exhortan a comunicarse con el Sistema 911.

El COE reiteró la importancia de mantenerse informado y seguir las orientaciones de los organismos oficiales mientras persistan las condiciones de lluvias.