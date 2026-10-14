COE mantiene cinco provincias en alerta verde ante lluvias e inundaciones

Santo Domingo, RD.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene informó que mantiene los niveles de alerta verde para cinco provincias.

Dijo que las advertencias responder al pronostico de abundante humedad sobre el territorio nacional, que aunque según el Instituto Dominicana de Meterorología, tiene tendencia a disminuir gradualmente a partir de esta noche, la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, mantieene las condicions para aguaceros de importancia.

Explicó que la vaguada se combina con los efectos locales del calentamiento diurno para favorecer la ocurrencia de aguaceros fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas localmente y posibles granizadas, especialmente en horas de la tarde de este miércoles.

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Por tal razón, mantiene la alerta verde ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y pronosticadas, en las siguientes provincias:

La Vega

Santiago

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Monte Plata

Valverde

Puerto Plata