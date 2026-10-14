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COE mantiene cinco provincias en alerta verde ante lluvias e inundaciones

Santo Domingo, RD.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene informó que mantiene los niveles de alerta verde para cinco provincias. Dijo que las advertencias responder al pronostico de abundante humedad sobre el territorio nacional, que aunque según el Instituto Dominicana de Meterorología, tiene tendencia a disminuir gradualmente a partir de esta noche, la […]

Gabriela Mora Encarnación
Inundaciones.
Inundaciones
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Santo Domingo, RD.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene informó que mantiene los niveles de alerta verde para cinco provincias.

Dijo que las advertencias responder al pronostico de abundante humedad sobre el territorio nacional, que aunque según el Instituto Dominicana de Meterorología, tiene tendencia a disminuir gradualmente a partir de esta noche, la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, mantieene las condicions para aguaceros de importancia.

Explicó que la vaguada se combina con los efectos locales del calentamiento diurno para favorecer la ocurrencia de aguaceros fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas localmente y posibles granizadas, especialmente en horas de la tarde de este miércoles.

Por tal razón, mantiene la alerta verde ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y pronosticadas, en las siguientes provincias:

La Vega

Santiago

Monte Plata

Valverde

Puerto Plata

Inundaciones

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Recomendación general

De igual forma, El COE recomendó a población, espcialmente a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse informada a través de los boletines y canales oficiales de la institución. Además a adoptar sar las medidas de prevención y tener preparado un plan familiar de emergencia.

Asimismo, recomendó evitar situaciones de riesgo y no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables a inundaciones.

Recordó que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

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ETIQUETAS:LluviasInundacionesCOE
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